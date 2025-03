Los 60 años de Sarah Jessica Parker: De 'Sex and the City' a empresaria de la moda

image.png En 1998, se convirtió en Carrie Bradshaw en Sex and the City. El personaje y su estilo marcaron tendencias, convirtiéndola en un ícono de la moda y la cultura pop mundial.

Con sus reflexiones sobre el amor, la amistad y la vida en Nueva York, y más allá de sus enredos sentimentales con Mr. Big, Aidan y compañía, lo que la hizo un ícono fue su estilo. Gracias al vestuario diseñado por Patricia Field, Sex and the City marcó tendencia en la moda, ya sean los tutús y los Manolo Blahnik o los looks más extravagantes.

El éxito fue arrollador: cuatro Globos de Oro, dos premios Emmy y un legado que sigue vivo hasta hoy. La serie tuvo dos películas (en 2008 y 2010) y en 2021 llegó su secuela, And Just Like That…, donde Parker volvió a calzarse los tacos altos de Carrie.

Pero no se quedó solo con la actuación. En 2005 lanzó Lovely, su primer perfume, que fue un éxito total. Luego vino Bitten, su marca de ropa accesible, y en 2014 se metió de lleno en el mundo del calzado con SJP Collection, una línea de zapatos sofisticados y coloridos que ella misma diseña y promociona. Además, fundó Pretty Matches, su productora, con la que creó varias series y películas.

image.png Además de actuar, Parker se metió en el mundo de los negocios, lanzando perfumes y su propia línea de ropa Bitten. También creó su productora, Pretty Matches.

A los 60, sigue activa, elegante y con la misma pasión de siempre. De chica de pueblo a estrella mundial, Sarah Jessica Parker demostró que con esfuerzo y un toque de glamour, todo es posible.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 10 capítulos y es la miniserie que tenés que ver cuanto antes en Netflix

La miniserie de apenas 8 capítulos que no podés dejar de mirar

Tiene 5 capítulos y es la miniserie que todos recomiendan en Netflix

La miniserie de 8 episodios que te atrapa desde el primer momento

La billetera virtual que aumentó su tope a $1 millón y hunde al plazo fijo