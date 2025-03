Desde la CGT afirman que lo de la Agencia Sanitaria fue un "intento" pero "el paro se hace igual"

"Este Gobierno nunca nos consulta: y nos dejaron sin representantes en la Comisión que evaluará. No es que íbamos a poner un dirigente, sino un especialista en salud que también diera su opinión. Lamentablemente no nos consultaron nada sobre la implementación", dijo un dirigente de la mesa chica de la CGT, que completó:

Esta medida tiene que ir acompañada a una canasta prestacional que no sea el PMO porque al PMO le fueron agregando cosas que no se condice con los aportes que se reciben Esta medida tiene que ir acompañada a una canasta prestacional que no sea el PMO porque al PMO le fueron agregando cosas que no se condice con los aportes que se reciben

La respuesta de la CGT: "El paro se hace igual"

Javier Milei Desde la CGT se quejan de que el Gobierno de Javier Milei "no se sienta a hablar, no hay una mesa de negociación", y afirman que hace todo por su carril y "nos lo informan con todo cerrado".

"Nos tiran esto de la Agencia en el medio del armado de un paro general que desde ya no se suspenderá", afirmó un dirigente de la cúpula cegetista en diálogo con el sitio 'InfoGremiales', que le preguntó si con esta jugada el Gobierno buscaba desarticular el paro:

Para suspender el paro se tienen que cortar los despidos, dejar que las paritarias sean libres y se homologuen los acuerdos, y que se lleven adelante políticas económicas que fomenten y generen empleo Para suspender el paro se tienen que cortar los despidos, dejar que las paritarias sean libres y se homologuen los acuerdos, y que se lleven adelante políticas económicas que fomenten y generen empleo

Y luego volvió a insistir con la falta de diálogo:

El Gobierno no se sienta a hablar con nosotros, no hay una mesa de negociación como para ver las necesidades del movimiento obrero. Hicieron esto por su carril y nos lo informan con todo cerrado El Gobierno no se sienta a hablar con nosotros, no hay una mesa de negociación como para ver las necesidades del movimiento obrero. Hicieron esto por su carril y nos lo informan con todo cerrado

Otras noticias de Urgente24

Guerra Total por CABA: Manuel Adorni, todoterreno contra los Macri (que sueñan con Ramiro Marra)

Conciliación obligatoria: El viernes 28 habrá servicios de colectivos

"El acuerdo con el FMI nos permitirá acelerar la salida del cepo cambiario"

Despidos diarios en Toyota: "Te llaman antes del ingreso y te dicen que estás desvinculado"