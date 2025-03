Lapidaria: Florencia Marco trituró a Juan Román Riquelme

Las bombas de Florencia Marco contra Riquelme

Durante la charla telefónica con Gabriel Anello y equipo, Florencia Marco puntualizó en que quiso tener contacto con el mandatario de Boca, Juan Román Riquelme, pero que este último no se prestó para una reunión.

"¿Pediste hablar con Riquelme?", le preguntó Anello. "Por supuesto, mientras estuve denunciado durante el 2022, donde todos me informaban que él estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con el técnico que quiero hablar con él, y nunca pude". Además, expuso:

"El secretario general, que era Ricardo Rosica, me dijo que no me podía comunicar con el presidente, el gerente general, Sebastián Echeverría, me dijo que él no tenia contacto con el presidente. No sé, no estaba en el club es un ser humano al cual no se puede acceder". Y remató:

No entiendo el motivo de por qué no pude hablar con el presidente para preguntarle por qué no se me estaba garantizando la categoría laboral que yo tenía hasta el momento en el que yo presenté la denuncia... No entiendo el motivo de por qué no pude hablar con el presidente para preguntarle por qué no se me estaba garantizando la categoría laboral que yo tenía hasta el momento en el que yo presenté la denuncia...

Urgente - 2025-03-28T153105.353.jpg

En esa línea, la ex jefa de prensa del fútbol femenino de Boca Juniors trató de "encubridor" a JRR. Según la denunciante, Jorge Martínez le tocó "la cola", pero siguió acudiendo al centro de entrenamiento de la institución azul y oro ubicado en Ezeiza, mejor conocido como Boca Predio. Aunque aclaró que el conjunto femenil se entrena en Casa Amarilla (Almirante Brown 401), es decir, pegado a La Bombonera.

Terminado el juicio, Marco fue intimada a retornar a las tareas presenciales, pero cuando lo hizo, y pese a sus pedidos expresos, no le respetaron el puesto que tenía (jefa de prensa del plantel profesional de fútbol femenino) y la pusieron a colaborar con una revista interna del club, detalló TyC Sports.

Asimismo, la víctima solicitó un ambiente laboral acorde, en donde no se cruzara con los acusados por falso testimonio y encubrimiento en la causa. Estos son: Cascini, Bermúdez, Delgado -integrantes del Consejo de Fútbol- y Adriana Bravo -exvicepresidenta y titular del Departamento de Género-.

No obstante, desde el cuadro auriazul le negaron los reclamos a Florencia Marco, por lo que la propia implicada se dio por despedida y el club decidió dar por terminado el vínculo laboral sin indemnización y sin darle lugar a sus pedidos.

Desde que presentó la denuncia, la mujer estuvo en uso de licencia. El primer año, con goce de sueldo; el segundo, sin salario y con la prepaga cortada por Boca, lo que la llevó a costear de su bolsillo el tratamiento psiquiátrico necesario tras el abuso.

image.png Florencia Marco.

Jorge Martínez

El juicio contra Martínez por abuso sexual simple comenzó el 22 de marzo de 2024 y la sentencia estaba prevista para el lunes 25 de ese mes, pero el abogado del acusado presentó una recusación contra el juez Sergio Paduczak por presuntas irregularidades en el proceso. Patricia Cusmanich, la jueza del Tribunal Oral N.º 22 que quedó a cargo de la recusación, la rechazó y el juicio siguió adelante.

Marco aseguró que desde que realizó la denuncia, Boca le dio licencia sin goce de sueldo. Mientras que Martínez siguió trabajando y solamente fue separado del plantel cuando la denuncia se hizo pública. La periodista también dijo que en varias ocasiones había denunciado el hecho internamente, pero que la dirigencia nunca le creyó ni le preguntó cómo estaba.

El 10 de abril de 2024, el ex DT del femenino del CABJ fue condenado por abuso sexual simple, en una condena que fue excarcelable.

image.png Jorge Daniel Martínez.

+ en GOLAZO24

Independiente 9no club con más socios del mundo y desde Racing plantean que son truchos

Brasil sufre otro escándalo de Neymar: habría embarazado a una modelo en una fiesta

La lección de la Selección Argentina que el Kily González quiere para su Unión

Piden casi cinco años de prisión para Carlo Ancelotti

Brasil se quedó sin entrenador, dice UOL Esporte