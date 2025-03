Piden casi cinco años de prisión para Carlo Ancelotti

La Agencia Tributaria habría embargado la nómina del entrenador de su primera temporada tras su regreso al 'Merengue' en 2021. Por lo tanto, el fisco español ya habría recuperado el dinero que le solicita italiano al propio 'Carletto'.

Carlo Ancelotti: "Confío en la ley"

El DT del equipo 15 veces ganador de la UEFA Champions League habló en conferencia de prensa este viernes 28 de marzo.

"Lo de la próxima semana es una apelación de la Fiscalía, porque ya hubo un juicio y he ganado", manifestó frente a los reporteros.

image.png Carlo Ancelotti, entrenador y amigo de sus futbolistas.

Confío en la Ley, en la Justicia, no estoy preocupado en este sentido, me molesta que me digan que hice fraude. Pero confío en la Ley y Justicia y voy a declarar con ilusión Confío en la Ley, en la Justicia, no estoy preocupado en este sentido, me molesta que me digan que hice fraude. Pero confío en la Ley y Justicia y voy a declarar con ilusión

En la misma rueda de prensa, Ancelotti le agradeció a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por su interés para ponerse el buzo de la Selección Verdeamarela: "Le tengo mucho cariño a Brasil, a sus jugadores y afición, pero tengo contrato con Real Madrid y no tengo nada que añadir al respecto". El vínculo al que se refiere el deté expira el 30 de junio de 2026.

Los lectores recordarán: no es la primera vez que la CBF le ofrece el cargo al tano...

En paralelo, el medio brasileño UOL Esporte sostiene que Dorival Júnior ha sido despedido de la Canarinha, con efecto inmediato de la goleada sufrida ante la Selección Argentina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1905639258024530083&partner=&hide_thread=false DORIVAL JÚNIOR FUE DESPEDIDO COMO DT DE LA SELECCIÓN DE BRASIL.



Vía @UOLEsporte. pic.twitter.com/CGvv227190 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 28, 2025

