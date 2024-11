Real Madrid: la mujer de Federico Valverde explotó por una decisión de Ancelotti

IMG_9598.JPG El posteo de Mina Bonino

Un usuario le respondió pidiéndole calma y dijo: "Es un cambio táctico Mina, no le des más vueltas, por perfil y por cómo está el partido no puede quitar a Modric".

Bonino no se quedó callada y le respondió furiosa con el cambio en el Real Madrid: "Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablás? Jajaja cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?".

Al final del partido, el DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó la salida del uruguayo y respondió sobre lo que dijo Bonino: "De lo que opina la gente en las redes sociales... para mí es muy complicado. Le he quitado porque para mí no estaba a su 100%, ha tenido problemas en la espalda, parecía que había recuperado porque entrenó bien ayer pero parecía que no estaba a su mejor nivel físico, por eso lo he cambiado".

