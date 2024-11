Mariano Closs revelación: cantó el himno del Real Madrid en plena transmisión

VIDEO: Mariano Closs se puso a cantar el himno del Real Madrid

"No te tenía", alcanzó a decir Espina. Es que lo que decidió hacer Mariano Closs sorprendió a todos. No por lo desubicado, ciertamente no lo fue, sino porque no es el estilo de Mariano Closs, que se caracteriza por mantener unas formas más sobrias. Automáticamente los cantos del relator llevaron a la imagen de su colega, el Bambino Pons, quien sí acostumbra a gritar los goles que relata con canciones creativas.