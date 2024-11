Nuevo escándalo de Arturo Vidal: se filtró el vídeo de la discusión con la policía

Según el administrador del local, la reunión de cumpleaños comenzó como una celebración privada, pero la situación se complicó cuando la joven empezó a mostrar signos de estar bajo los efectos de la sustancia, lo que llevó a su hermana a denunciar el hecho.

Los vídeos de Arturo Vidal discutiendo con la policía

Si bien hasta el momento no se ha confirmado la implicación de Vidal y los jugadores de Colo Colo en este hecho, la policía tomó acción rápidamente con el jugador chileno. En las últimas horas, se conoció el video del momento en que Vidal discute con los carabineros antes de su detención. Con un alto tono de voz, fiel reflejo de su estado de ebriedad, el experimentado volante, agredió verbalmente a los oficiales: “Oye, ¿por qué están pidiendo la identidad a alguien que está dentro de la casa? ¡Yo estoy tranquilo!, pero esto weones no pueden pedir la identidad porque esto es una propiedad privada. ¿Por qué está pidiendo la identidad a alguien que está dentro de la casa?”.

La respuesta de uno de los efectivos no se hizo esperar: “Arturo, yo no le he faltado el respeto a usted en ningún momento. Si usted me sigue faltando el respeto, voy a anunciar lo que está pasando por radio y esto va a cambiar completamente”. “¿Pero qué significa faltarle el resto preguntar eso?”, siguió Vidal. “Eso de weón y cosas así no va”, contestó uno de los carabineros.

Si bien pidieron que se calmara, el jugador volvió a levantar la voz: “Pero cómo tu le puedes pedir una identidad a alguien que está dentro de la casa. ¿Qué ley?, ¿cuál es la ley tuya?”. Ya sobre el cierre del video que se hizo viral en las rede sociales, el oficial fue categórico: “Yo te respeto como persona y como futbolista, lo único que te pido que me tengas respeto a mí”.

La Fiscalía aguarda que la mujer denunciante sea evaluada por el Servicio Médico Legal (SML) para obtener pruebas adicionales que respalden su acusación. Mientras tanto, Vidal fue dejado en libertad. Los informes iniciales sugieren que los futbolistas de Colo-Colo, entre ellos Arturo, trataron de dejar el establecimiento cuando llegaron funcionarios municipales y carabineros, alertados por la gravedad de la denuncia.

Su polémico comportamiento en Chile

En Chile se recuerdan algunos episodios que marcaron su carrera. Por ejemplo, en plena Copa América de Chile 2015, Vidal chocó con su Ferrari de madrugada mientras volvía de un casino de Santiago, y en el test de alcoholemia dio positivo. Unos años antes había sido separado por Claudio Borghi por haber llegado a la concentración en malas condiciones.

Un largo historial de escándalos

Sin embargo, Arturo Vidal tiene un largo historial de escándalos. En 2016, la revista alemana Bild reveló que en plena carrera hacia el que pudo haber sido un nuevo mundial para Chile, Vidal protagonizó incidente después de un partido de liga en el que el Bayern venció por 4-0 al Mainz. Tras ese encuentro, el chileno festejó el Volkfest, un evento similar al Oktoberfest, en el salón VIP de Crown's Club.

El jugador trasandino que estaba junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos en el VIP cuando comenzaron a insultarse con otro grupo. “Se encararon con los guardias, se tiraron vasos e incluso voló una botella de vodka que cayó en la cabeza de otra persona”, reveló un espectador que estuvo aquella noche.

Oliver Reif, CEO de la discoteca nocturna, no negó el conflicto que se generó en su local, sin embargo, confirmó que “el ataque con la botella no provino del grupo de Vidal”. Por aquel entonces, Chile había perdido los partidos ante Paraguay y Bolivia en la doble fecha FIFA, complicando sus posibilidades de clasificación al Mundial de Rusia 2018, las cuales se terminaron con la goleada de Brasil en la última jornada.

En 2007, tras caer en las semifinales del Mundial Sub-20 de Canadá ante Argentina, varios jugadores chilenos, con Vidal entre ellos, se trenzaron en una pelea con la policía. Los futbolistas terminaron detenidos y fueron conducidos esposados al cuartel. Arturo Vidal acusó a los agentes de haberlos insultado con expresiones racistas y de usar fuerza excesiva contra ellos.

En noviembre de 2011, antes de un partido contra Uruguay, Jorge Valdivia decidió celebrar el bautismo de su hijo menor. A la fiesta asistieron sus compañeros Arturo Vidal, Carlos Carmona, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y el entonces técnico Claudio Borghi, quien se retiró temprano.

Tras su salida, la fiesta siguió y los jugadores citados llegaron tarde a la concentración y, como lo describió el propio seleccionador, en un “estado no adecuado”, viniendo a decir que estaban ebrios. Los jugadores fueron suspendidos por 10 partidos; una vez cumplida la mitad del castigo, fueron indultados.

En julio de 2013, la modelo colombiana Mónica Jiménez grabó un video de un chat con Arturo Vidal y el ex sevillista Gary Medel. En las imágenes ambos aparecen borrachos, con el agravante de que estaban concentrados con Chile de cara a sendos partidos frente a Paraguay y Bolivia.

En octubre de 2013, en medio de la euforia por la clasificación de Chile para el Mundial de Brasil-2014, Vidal perdió el vuelo en el que debía regresar a Italia y Antonio Conte, el entonces técnico del Juventus, lo dejó en el banco de suplentes por tres partidos y el club le impuso una multa.

Arturo Vidal fue sancionado por la Juve de tras protagonizar una acto de indisciplina antes del partido contra la Roma (noviembre de 2014). El “pit bull” se fue a una discoteca, donde estuvo de juerga hasta las 5.30 horas de la mañana. Además, tuvo un altercado con otro cliente del local, que fue filmado.

También merece la pena recuperar el vídeo, éste sin polémica de por medio, de la fiesta de campeones de Liga de la Juventus, con Álvaro Morata, Roberto Pereyra y Martín Cáceres llevando la voz cantante.

Embed - Revelan video de Arturo Vidal durante control policial en bar de Vitacura

