Mauricio Macri contra Riquelme personalista pero: "Yo construí esa institución", ¿y entonces?

Por último, habló de la forma de Riquelme de dirigir el club: "(antes) Lo que no había era personalismos. El club no era el Presidente, no era el técnico, no eran los jugadores. El club estaba por arriba de todos. Ahora está tomado por un personalismo enfermizo de Riquelme que le ha hecho daño al club. un destrato hacia afuera, hacia adentro, de no convivencia"

Los resultados de Boca siguen dando mucha preocupación a sus hinchas. Y en medio de la polémica, Mauricio Macri apuntó contra el Presidente xeneize: "El club está tomado por un personalismo enfermizo de Riquelme".

En fin, habla de personalismos quien sabiendo que no ganaba las elecciones, hizo lo posible para que no se realicen. Y quien hace algunas semanas nada más, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad (aunque no lo veamos, Mauricio siempre está), intentó perjudicar la remodelación de la Bombonera.

Si bien la gestión de Riquelme puede tener muchos cuestionamientos, que Macri haya perdido las elecciones (con Ibarra) en diciembre del 2023, habla de que el "macrismo" no está bien visto dentro de los simpatizantes Xeneizes.

La actual dirigencia debe y tiene que enderezar el rumbo porque la actualidad está dejando mucho que desear, pero hace menos de un año, los más de 40 mil socios que votaron (elección récord) hablaron en las urnas.

