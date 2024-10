Arturo Vidal otra vez contra Gareca por el jugador que dejó la concentración

ARTUROVIDALOTRAVEZCONTRAGARECAPORELJUGADORQUEDEJOLACONCENTRACIONFOTO1.jpg Arturo Vidal volvió a criticar este lunes (14/10) al técnico de la Selección de Chile, Ricardo Gareca, y respaldó a Carlos Palacios tras dejar la concentración.

La defensa de Arturo Vidal a Carlos Palacios

El malestar dentro del seleccionado trasandino, dirigido por Ricardo Gareca, no se limitó a la derrota por 2 a 1 ante Brasil, sino que también se complicó con la controversia generada por la partida de Palacios. El futbolista, quien había declarado antes del partido que no quería perderse compromisos cruciales con su club, fue visto por algunos como un jugador que no le dio la importancia adecuada a la selección. Vidal, sin embargo, subrayó que hay aspectos del fútbol que no siempre se entienden desde afuera, y que los motivos detrás de las decisiones de los jugadores a menudo son complejos.