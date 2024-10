Escándalo con Martín Demichelis tras infidelidad con azafata

“Tengo cuatro fuentes que me aceptan la azafata, pero el que lo quiere a Demichelis te dice ‘fue poquito’…”, dijo Yanina y contó que cuando ella recibió el mensaje sobre la tercera en discordia, él aceptó la situación sin vueltas.

“Le llegó el mensaje de la azafata y él le confesó. Ella lo echó. En el club Monterrey, él no quiere blanquear la separación, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa”, agregó la panelista.

“Hay quien te dice ‘él es espléndido, que es verdad, que se le tiran todas las azafatas encima, que no le podés decir que no... Ella ya se había enterado de lo de la azafata y los periodistas la llamaron y hubo una pequeña crisis, pero le creyó a él. Pero ahora alguien le habló, le contó determinada situación que desconozco y él se lo terminó aceptando”, reveló Yanina.

Evangelina Anderson furiosa: Desmintió su separación de Martín Demichelis

image.png

Más contenido en Urgente24:

El hombre en quien se refugia Pampita tras su separación

Facundo Arana reveló qué María Susini no es el amor de su vida

Pampita se quebró y habló tras la renuncia de Moritán

Aeropuerto: Los bancos que ofrecen estacionamiento gratis

Aerolínea low cost cerca de la quiebra tras grandes pérdidas