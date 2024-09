Cómo le está yendo a Martín Demichelis en Monterrey

image.png

La Liga MX es corta y ya está ingresando en la mitad, por lo que si Demichelis sostiene la racha, podría tener una alegría en México. El antecedente que lo respalda es que el primer torneo local que disputó en River lo ganó. ¿Le pasará lo mismo en Norteamérica?

Declaraciones de Martín Demichelis con algo de humo

Luego de que finalice el encuentro ante FC Juárez, Martín Demichelis brindó la habitual conferencia de prensa.

El argentino buscó la sinceridad diciendo "no lo hicmos bien" y luego amplió ante los periodistas presentes: "para que me vayan conociendo, van viendo mi cara, a mi me interesan las formas también para ganar".

Semanas atrás y tras su primera derrota en México, Demichelis dijo una frase que en su momento había dicho en River y causó "gracia" en el seno de las redes sociales Millonarias. La frase que dijo fue: "se gana, se empata y se aprende y hoy hemos aprendido mucho"

Demichelis, hasta el momento está atravesando un buen momento en México y será interesante ver como continúa, tanto dentro del campo de juego como cuando le toca declarar.

