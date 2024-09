River y una importante noticia tras las Eliminatorias

River vs Atlético Tucumán (Liga Profesional): viernes 13 de septiembre

(Liga Profesional): viernes 13 de septiembre Colo Colo vs River (Conmebol Libertadores): martes 17 de septiembre

(Conmebol Libertadores): martes 17 de septiembre Boca vs River (Liga Profesional): sábado 21 de septiembre

(Liga Profesional): sábado 21 de septiembre River vs Colo Colo (Conmebol Libertadores): martes 24 de septiembre

En esos 11 días se definirá para que está el River de Gallardo. Si para pelear todo, algo o nada.

La noticia para Colo Colo

Colo Colo miró de reojo las Eliminatorias debido a que tenía jugadores que disputaron partidos que llevan al Mundial 2026. River también debió estar pendiente de lo sucedido, sobre todo, con la Selección de Chile que tenía algunos jugadores del Cacique.

La noticia post Eliminatorias es mala para Colo Colo. Uno de sus jugadores titulares y más importantes, Vicente Pizarro, recibió un golpe en la mandíbula, lo que generó dolor y una posterior fractura que lleva al quirófano al mediocampista y joya de 21 años. Se confirmó que no podrá estar ante el Millonario.

Una lamentable noticia



Según fuentes de TNT Sports, Vicente Pizarro fue diagnosticado con una fractura de mandíbula tras el codazo que sufrió ante Bolivia, junto a #LaRoja.



El volante de Colo Colo tendrá que ser operado y tiene pocas opciones de decir presente en la…

Otro que generó preocupación para Jorge Almirón, es Carlos Palacios, quien también recibió un golpe y salió rengueando luego de la derrota de Chile 1-2 ante Bolivia por Eliminatorias.

Ambos jugadores son pilares fundamentales para el ex entrenador de Boca por lo que en caso de que no llegue ninguno de los dos (uno está confirmado), el ex campeón en el banco de Lanús deberá acudir a jugadores que no suele utilizar desde la partida.

