Otra inoperancia de Juan Román Riquelme sacude al Mundo Boca

Lo cierto es que el presidente quedó expuesto y se llevó todas las críticas (y con razón) por el mal armado del plantel. Aunque en ese apartido entra también la responsabilidad de Martínez, pero no olvidemos que el ex DT de Tigre no puede cambiar en ocho meses todos los errores anteriores que se cometieron. Y menos ahora, que se van conociendo las desprolijidades de Román & compañía para negociar...

Al minuto de juego, el Xeneize sufrió la expulsión de Luis Advíncula y lo reemplazó con Nicolás Figal, quien no es marcador de punta sino defensor central.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sashajrr/status/1826782111971279038&partner=&hide_thread=false Tuvo que entrar el muerto de Figal de 4 porque a estos tipos les daba paja traer a prestamo a un suplente en esa posición — Marco (@sashajrr) August 23, 2024

También asombra la falta de variantes ofensivas en Boca Juniors, algo que viene repitiéndose desde tiempos de Sebastián Battaglia (2022). El ídolo boquense se fue de la institución enemistado con Riquelme y toda la CD por la falta de refuerzos.

Otro apunte que quedó en el tintero de la eliminación: el ingreso de Marcelo Saracchi como volante por la izquierda en los minutos finales por sobre Brian Aguirre. El ex Newell's (que llegó este mercado de pases a cambio de 5.000.000 de dólares y no sumó ni un minuto en la serie) es mediocampista izquierdo natural, mientras que el uruguayo es defensor por ese sector. Pero ese es un tema para preguntárselo al técnico: ¿será que él no pidió a Aguirre y se lo impuso la dirigencia?

image.png El banco de suplentes que presentó Boca ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Aún quedan restos de la final vs. Fluminense. (Foto: Promiedos).

Recapitulemos los últimos días de JRR como presidente de Boca Juniors:

Abandonó una entrevista en ESPN,

No pudo contratar a Matías Galarza (se fue a Talleres de Córdoba) ni a Alan Velasco (se queda en Dallas FC),

(se fue a Talleres de Córdoba) ni a (se queda en Dallas FC), Eliminación xeneize ante Cruzeiro,

Le gritaron "amargo" en la llegada de la delegación al país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juegosimple__/status/1827358324364284154&partner=&hide_thread=false Atención a los gritos que recibió Juan Román Riquelme, en su llegada al país. Y la reacción del diez…



“ROMÁN, AMARGO. AMARGO”. pic.twitter.com/uVnVMExUpp — JS (@juegosimple__) August 24, 2024

Seguí leyendo en Golazo24

Premio de Scaloni: Paulo Dybala fue convocado a la Selección Argentina

Tiembla River: Flamengo se armó para arrasar en Conmebol Libertadores

Marcos Acuña explotó contra la dirigencia de Racing: "Me ensuciaron"

Newells jugó el mejor partido del año y River se quedó sin respuestas

Huracán puntero de Liga Profesional a pesar de conflicto político