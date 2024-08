El torneo al que puede clasificar River, y Boca no

Al principio de esta Copa Libertadores River consiguió su clasificación al asegurarse al menos no caer del segundo puesto. El otro cupo lo podían ganar varios equipos, pero el que lo ocupaba era Boca, que no podía sumar porque no jugaba Copa Libertadores. Luego de que se dieran todos los resultados que el “Xeneize” necesitaba, terminó sellando su clasificación a la máxima competencia en el mundo a nivel clubes el jueves por la noche.