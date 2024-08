Jorge Brito desmintió a James Rodríguez en River: ¿Realidad o tapado?

En Dsports le consultaron acerca de James Rodríguez. La pregunta fue al hueso: "¿viene James?" a lo que el mandatario de River Plate contestó: "no, no, para nada".

Esto va en línea en lo que informaron algunos periodistas. Uno de ellos es Germán García Grova, quien en conjunto con el periodista Pipe Sierra afirmaron que desde los entornos de futbolista y club, niegan contactos. Además, García Grova afirmó que "salvo una oportunidad extrema, se retira del mercado en cuanto a fichajes."

De igual manera, hay algunos periodistas que dan otra versión.

Otras versiones sobre James Rodríguez

Otros periodistas afirman que si existieron los contactos entre River y el entorno del jugador colombiano. Es más, hasta dicen que fue el mismo Marcelo Gallardo quien llamó al futbolista.

Gabriel Anello y Renzo Pantich dieron esa información y ambos coinciden con ser cautos. Además, afirman que en River también se maneja hermetismo debido a que quieren esperar lo que suceda en el encuentro ante Talleres por Conmebol Libertadores.

Anello luego de dar su versión en Mitre, afirmó en su X lo siguiente: "Me acaban de confirmar que faltan mínimos detalles pero que está No quieren confirmarlo y quemarlo hasta que River no pase a Talleres de Cba, no quieren en River que pase lo de Luis Suárez A James le tienta la Libertadores"

Pantich planteó algo similar, con más precaución. Aclaró que el deseo del jugador por el momento es continuar en Europa pero que River paga sueldos "europeos" y James no ve con malos ojos jugar la Libertadores.

Será importante ver que sucede en caso de que River pase a Talleres este miércoles 21 de agosto. El partido se disputará en el Monumental desde las 21:30 HS.

