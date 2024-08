Después de Riquelme, el Chavo Fucks se la pudrió a Flavio Azzaro

Sobre el plantel: "Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Uno se pone a mirar la TV y parecería que se fueron 7-8 jugadores y Boca trajo uno solo. Tuvimos la suerte de que el Consejo de Fútbol ha hecho un trabajo extraordinario en estos 20-30 días y tenemos 6 refuerzos, y si quieren tratarlo a Anselmino como refuerzo, son 7 en 20 días".

Sobre la posible llegada de Alan Velasco: "Es un jugador que a nosotros nos gusta y siempre intentamos trabajar mucho y que vengan jugadores buenos, eso es todo lo que puedo decir".

La ironía sobre el Consejo de Fútbol: "Nunca dijeron que fue una operación extraordinaria, que el Consejo hizo un trabajo extraordinario, que vendieron al fútbol inglés a la liga mas importante del mundo para todos. Hablan del 'Consejo del Mate', bueno, el 'Consejo del Mate' vendió a Anselmino a Europa".

No solo la pasó mal Riquelme, Flavio Azzaro ligó por parte del Chavo Fucks

El comunicador no sólo se trenzó con JRR, sino que, luego de la nota fallida con el presidente de Boca Juniors (y del pedido de disculpas del propio Fucks al conductor del programa, Sebastián Vignolo), esbozó una crítica contra los "alcahuetes" de Román (¿se refería a Flavio Azzaro?).

"Perdón a vos porque se interrumpió la nota", le dijo Fucks al Pollo Vignolo segundos después de que Riquelme pusiera fin a la nota en el programa F90 de ESPN al coro de "A mí no me reta ni mi viejo".

Y continuó el reportero: "Pero no podemos dejar que mienta libremente. Todo lo que dijo es mentira: que recién hablamos de (Aaron) Anselmino el domingo, que nunca mencionamos a Anselmino... No va a contestar por qué Anselmino no está en la lista (de la Copa Sudamericana), cosa que nos preguntamos mucho antes del partido con San Lorenzo".

"Es una sarta de mentiras y acusaciones ridículas. A mí me hubiese gustado discutir. Todo lo que dijo es mentira", reiteró el periodista sobre algunas de las declaraciones del mandatario del Xeneize.

El Pollo Vignolo en la pausa al Chavo Fucks después de que Román se vaya de la nota por su culpa:

Hasta que en un momento, Gustavo Fucks cargó -presumiblemente- contra Flavio Azzaro, periodista deportiva y cercano al ídolo boquense.

Los alcahuetes y mercenarios que (Riquelme) tiene en Youtube tienen que contarle que las cosas se dicen o tienen que decir dónde en la tele no se dicen. Todo lo que dijo es falso y eso es problema de él, pero nos atañe a nosotros porque habla de nosotros. Estamos grabados, salimos al aire todos los días, me molesta mucho. Tratamos de hacer este laburo lo mejor que podemos Los alcahuetes y mercenarios que (Riquelme) tiene en Youtube tienen que contarle que las cosas se dicen o tienen que decir dónde en la tele no se dicen. Todo lo que dijo es falso y eso es problema de él, pero nos atañe a nosotros porque habla de nosotros. Estamos grabados, salimos al aire todos los días, me molesta mucho. Tratamos de hacer este laburo lo mejor que podemos

Al haber hablado en plural, Fucks se habría referido a más de un periodista (es decir, además de Azzaro) cuando dice "mercenarios" y "alcahuetes".

"Los ALCAHUETES que tiene (Riquelme), los mercenarios que tiene en Youtube, tienen que contarle alguna vez..."



Jajajsjsjdjdjd el palito le tiró el Chavo Fucks a Azzaro y compañía.

Por qué se enojó Riquelme con Fucks

El ex '10' se vanaglorió porque el club le cedió a cuatro futbolistas a la Selección Argentina para los Juegos Olímpicos ("nunca escuché que en la tele digan 'que bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección argentina'") y despertó la bronca del corresponsal, quien salió al cruce: "Prendé la tele entonces. Porque acá se dijo. Acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes (a los JJOO)".

Fue allí cuando las cosas se pusieron más que tensas y Román abadonó el móvil: "Sebastián (Vignolo), si ese señor me va a hablar mal yo no voy a hablar más". Acto seguido, dijo: "Te mando un abrazo Sebastián. Porque ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande. A mi no me reta ni mi viejo".

El periodista intentó excusarse y replicó: "Yo no te estoy retando, solo te estoy diciendo que dijiste una mentira". Román sentenció: "Un beso grande, Sebastián".

image.png Riquelme se levantó y se fue del móvil con ESPN.

