Se terminó el amor: Duka prendió fuego a Juan Román Riquelme

Se terminó el amor entre Duka y Juan Román Riquelme

No es la priemra vez que el ex directivo del Rojo se le planta al ex futbolista. En febrero de 2024, Dukatenzeiler se grabó cara a cámara y llenó de críticas al Torero.

"Hay que limpiar Boca. Hay que traer al cinco de Argentinos Juniors (que en ese momento era Federico Redondo), hay que traer a Thiaguito Almada... poner 10 millones de dólares. Esto no va más. No va más", dijo.

"La erraste con el técnico. No me vas a atender nunca más el teléfono. No importa. El técnico no sirve, ya te lo digo. ¿Sabes por qué no sirve? Porque hoy el técnico salió a jugar 4-4-2 de local, a darle la pelota a Defensa y Justicia en la cancha de Boca", añadió Duka.

Un mes más tarde, el streamer volvió a reaccionar contra Riquelme, Martínez & compañía...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lamacrineta/status/1765771833897325006&partner=&hide_thread=false Duka volvió a enterrar a Riquelme. El ex Presidente de Independiente otra vez parece que no recibió el sobrecito de Román, y lo volvió a criticar diciendo un montón de verdades. pic.twitter.com/VEP5hxkkj0 — LA MACRINETA (@lamacrineta) March 7, 2024

Ahh, pero en noviembre cuando se acercaban las elecciones en el CABJ...

Embed Podrán fallar los micrófonos, los guiones y el hilo de la conversación. Pero hace rato que todo cambió. 100K promedio. Metieron a Riquelme.@FlavioAzzaro y Duka lo lograron. Banco a morir. Siempre hay luz al final del túnel.pic.twitter.com/dLooJ0wrLy — Andrés Yossen (@FinoYossen) November 29, 2023

El palo a Diego Martínez

Este lunes 12 de agosto, en azzenstream, Duka se refirió, además, al entrenador de la institución de la Ribera, Diego Hernán Martínez.

"Al técnico de Boca le queda grande el club", afirmó. Luego, profundizó: "Vos estás trayendo un técnico que para él es más importante su carrera personal que el club. Carlos Bianchi, el Toto Lorenzo, Gallardo, decían: estoy en en el mejor lugar del mundo y no me quiero ir de acá".

