La supuesta emboscada que sufrió Pablo Carrozza por hinchas de River

Como respuesta a la publicación inicial, Pablo Carrozza añadió otros tres posteos en los que ofrece más detalles acerca del mal momento que habría atravesado.

"En las próximas horas pediré el derecho de admisión para la SCH de River, Emanuel Arroyo, y todo el Movimiento Peronista Riverplatense. Veinte contra uno, somos todos guapos. Así no es la gente de River. Así es la subcorrupción del hincha. Por eso no los quiere nadie.

Gracias a la gente de La Gran Taberna, resto ubicado justo detrás del Congreso de la Nación, que me dejó ingresar a su local, mientras los cobardes encapuchados insultaban de afuera. Me trataban de cagón y eran 20 contra 1. Con razón Gallardo no los puede ni ver.

Me esperaron 3 horas en el Congreso y me vinieron a increpar entre 20, pero después viajan a ver a River al exterior y se hacen caca encima. Son boludos jugando a ser barras. Con la diferencia de que no están dispuestos a pagar el costo. Roban celulares y hacen mosaicos"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Leagagallina/status/1823193247650394159&partner=&hide_thread=false Mas allá de que los de la subcomisión del hincha son uno mas ñoqui y kuka que el otro, Carrozza no corre 5 cuadras ni en pedo.



Supongamos que las corre, ¿va a ser mas rapido que los otros 20?



¿Como sabe que eran de la SCH si iban encapuchados? https://t.co/vXZq2WMG0A — Lea³ (@Leagagallina) August 13, 2024

Qué es la Subcomisión del Hincha de River

La Subcomisión del Hincha de River es una agrupación de fanáticos de la institución de Núñez cuya misión es promover la participación de los socios, socias e hinchas en todas las actividades del Club.

Son ellos quienes organizan los recibimientos, los banderazos y festejos a donde sea que vaya el Millonario.

image.png La Subcomisión del Hincha de River.

Cabe destacar que Pablo Carrozza ha sido siempre muy crítico de este agrupamiento (algo que terminaría por encajar en la historia que él contó).

image.png Pablo Carrozza vs. Subcomisión del Hincha de River. (Foto: Captura 'X').

Es más; el pasado lunes (5/8), en la presentación de Marcelo Gallardo para su segundo ciclo al frente de River Plate, el periodista cargó nuevamente contra la Subco, quien interrumpió al Muñeco mientras brindaba unas palabras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pablocarrozza/status/1820480045531750676&partner=&hide_thread=false Gallardo llegó hace 10 minutos y ya le puso cara de culo a los bobinas de la subcomisión del hincha, que entraron con 3 bombos a la conferencia de prensa. Nunca los quiso, porque los consideraba mufas. Fue lo primero que se encontró en su regreso al club. Vuelven los mosaicos. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) August 5, 2024

Horas más tarde, Carrozza sumó:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pablocarrozza/status/1820559032668573990&partner=&hide_thread=false Uno de los jefes de la barra de River llamó a un miembro de la SCH para pedir explicaciones por haber interrumpido con los bombos la presentación de Gallardo. LBDT no quieren a la barra con OSDE. La CD tampoco. El DT menos. ¿Se acaba el kiosco de los niños de los mosaicos? — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) August 5, 2024

