La colosal invitación de Julián Álvarez que José Maligno Torres olvidó responder

El ex delantero del Manchester City le escribió un mensaje por Instagram al medallista olímpico, para extenderle una envidiable invitación. Invitación que Torres jamás se imaginó que recibiría, y que, por no revisar más seguido su celular, se la perdió: era para que el muchacho asistiera al encuentro entre la Selección Argentina y Francia, por los cuartos de final.

Julián Álvarez envió un mensaje privado al Maligno... ¡pero el Maligno lo vio tarde!

Embed - MALIGNO TORRES Y EL PARTIDO DE LA SELECCIÓN QUE SE PERDIÓ I ENCENDIDOS

Así lo contó el propio Maligno. "Él me siguió, hizo una historia, yo le recontra agradecí, le respondí ´muchas gracias Julián, sos un maestro, ya estuve en Calchín´", comenzó la anécdota en diálogo con el canal de streaming Chingón.

El biker pensó que la cosa no pasaría a mayores, que el intercambio con el futbolista quedaría ahí. Y, entre tantos mensajes que le llegaban, lo de Álvarez fue quedando abajo."Después del partido de Francia, dije ´bueno, voy a ver si me respondió Julián´. Entro al chat, y él me decía: ´Maligno, sos un crack, te felicito por la medalla de oro´".

Pero no fue el único mensaje del ex River. El campeón en París 2024 contó que, al día siguiente, el delantero le volvió a escribir. "Maligno, quiero que vengas al partido, tengo unas entradas para vos...", le propuso. Y el lamento de Torres, que vio la invitación cuando el partido ante Francia había terminado, fue tremendo. "No puedo ser tan pelotudo, chabón es Julián, no puedo ser tan imbécil de no haber visto el mensaje", dijo en la entrevista.

¡No te preocupes, Maligno! No faltará oportunidad. El encuentro entre campeones cordobeses algún día se dará.

Más contenido en Golazo24

El canal estrella que le compite a ESPN y tiene los derechos de la Europa League

Boca se pondrá la camiseta de River

Post Juegos Olímpicos, Julián Álvarez es "medalla de bronce"

De Néstor Ortigoza a Alejandro Tamer: ¿De San Lorenzo a SAD Lorenzo?