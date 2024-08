Post Juegos Olímpicos, Julián Álvarez es "medalla de bronce"

"Hoy me despido de este maravilloso club con muchas emociones. Fueron dos años muy especiales . Durante este tiempo, crecí y aprendí mucho como jugador y como persona. A los directivos y al cuerpo técnico, gracias por la confianza y el apoyo. Sus enseñanzas y su visión me ayudaron a desarrollarme de gran manera. A mis compañeros de equipo, agradecerles por cada momento compartido, por el esfuerzo y la dedicación en cada entrenamiento y en cada partido. Aprendí mucho de cada uno de ustedes y me llevo recuerdos y amistades que durarán para siempre. A los hinchas, gracias de corazón por el gran apoyo y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Siempre estaré muy orgulloso de haber sido parte de esta familia. Manchester City siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Les deseo todo el éxito en el futuro y seguiré apoyando al club desde donde sea. MUCHAS GRACIAS!"