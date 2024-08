La filosa cargada de Rodolfo D'Onofrio a Boca: "Date vuelta..."

En una entrevista con el medio Cenital, D'Onofrio explicó: "No es que el primer día le di todo... En ese ida y vuelta con él (Gallardo), me encontré como presidente con que le tenía que dar las llaves, era el gerente general de fútbol, el CEO del fútbol. Algo que abarca más de un partido: juveniles, todo... Una vez cayó con un plano en el que decía que necesitábamos hacer tal cosa en el predio, que todavía no se llamaba River Camp. Un dibujo bien realizado y en base a eso hicimos el Camp".