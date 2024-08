Coscu le deseó una lesión al Kun Aguero: "Traidor sorete"

Coscu vs Kun Aguero

La rutina fue la siguiente: primero Coscu y el Kun Aguero jugaron al basquet juntos y despues al futbol 2 vs 2. Luego intercambiaron los equipos y Coscu jugó contra del kun (que jugó con Adin Ross). Sobre el final, Aguero hizo el gol definitorio enfrentando a Coscu. Había una apuesta en juego de 50 mil dólares y esto llevó a la reacción del streamer.

Subió a su cuenta de X: "Deseo profundamente que el Kun Agüero se lesione. Traidor sorete". Y luego se respondió a si mismo diciendo : "si es joda, me hizo perder 50mil el pelotudo". Es decir, si bien fue con humor, Pérez Disalvo se notó molesto por el gol que le hizo perder dinero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Martinpdisalvo/status/1822438691953840346&partner=&hide_thread=false Deseo profundamente que el Kun Agüero se lesione

Traidor sorete — Coscu (@Martinpdisalvo) August 11, 2024

De igual manera, Coscu terminó contento con la jornada de stream y lo hizo saber también por X (ex Twitter): "Fue uno de los mejores días de la historia. Gracias a todos los que estuvieron ahí disfrutando conmigo" y luego sumó una aclaración para los fanáticos del streamer estadounidense: "Adin community thx for beeing so nice with us today"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Martinpdisalvo/status/1822509356056715449&partner=&hide_thread=false Fue uno de los mejores días de la historia.

Gracias a todos los que estuvieron ahí disfrutando conmigo



Adin community thx for beeing so nice with us today — Coscu (@Martinpdisalvo) August 11, 2024

Más notas en Golazo24

Martín Demichelis villano: Busca afectar al River de Marcelo Gallardo

España se cuelga el oro y estallan los memes contra Francia

Marcelo Moretti insultado por todo el Nuevo Gasómetro: Los motivos

Comenzó la operación Kily González en Boca y Diego Martínez no ayuda

Sebastián Villa no debió patear el penal contra Boca Juniors, que debió hacerse otra vez

Volvió Marcelo Gallardo y fue el mismo River Plate que con Martín Demichelis