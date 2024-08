Sebastián Villa no debió patear el penal contra Boca Juniors, que debió hacerse otra vez

penal.webp Jugadores de Boca Juniors invadiendo zona en la ejecución del penal de Sebastián Villa.

Los ex compañeros de Sebastián Villa en Boca Juniors lo conocen. ¿Debió patear él ese penal? Es cierto que el jugador capturó la pelota apenas el árbitro sancionó la falta pero ¿y el entrenador Martín Cicotello?

Antes de ejecutar, Villa vivió la presión de sus excompañeros Luis Advíncula, primero, y Pol Fernández, después, con el obvio objetivo de desconcentrarlo.

Lo correcto hubiese sido quitarle la presión al jugador, quien ya estaba condicionado.

¿El entrenador Cicotello no tenía la autoridad sobre el jugador para tomar una decisión estratégica para el equipo? Si esto fuese así, cuando él dijo "Me voy con bronca por el resultado pero conforme con el trabajo realizado por los muchachos", debería haber explicado "Me voy con bronca porque no tomé la decisión correcta".

cicotello.webp Martín Cicotello.

En cuanto a Boca Juniors, se fue de Mendoza en el 15to. lugar de la tabla de posiciones, con 14 unidades, a 6 unidades de Huracán, el líder. El domingo 18/08 recibirá a San Lorenzo de Almagro.

Antes, el jueves 15/08 iniciará la llave de octavos de final por Copa Sudamericana y desde las 21:45 enfrentará a Cruzeiro, de Brasil, en La Bombonera.

