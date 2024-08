San Lorenzo: Cena Tapia-Domínguez con poca 'camaradería' entre Ortigoza y Moretti

Luego de estos dichos, Moretti tomó la decisión de apartar a Ortigoza de su cargo como Presidente del Fútbol Profesional, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla. La relación entre ambos es de “no retorno”. De hecho, el exfutbolista y actual dirigente del “Ciclón” sostuvo este mediodía como anticipándose a la situación: “Si me quieren echar del club, me voy tranquilo”.

Este no fue el único cruce incómodo que se dio en la noche de este último jueves 08/08: también compartieron cena Moretti y Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, luego de la polémica que se generó en torno al pase de Matías Reali.

Marcelo Moretti justificó la salida de Néstor Ortigoza de San Lorenzo

En un reportaje que concedió al sitio Doble Amarilla, Marcelo Moretti reconoció: “Ortigoza no es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo” y volvió a confirmar que “va a seguir como Vocal en comisión directiva y le vamos a encontrar un lugar acorde para él”.

Consultado por las furiosas declaraciones del ex volante central, el actual presidente opinó: “Creo que lo supera la situación”. Al mismo tiempo, pese a los rumores, aclaró que “hay una relación de respeto, es un ídolo del club. Después hay etapas que van mutando” y descartó “situaciones complejas o de maltrato entre nosotros”.

Las fuertes declaraciones de Néstor Ortigoza contra Marcelo Moretti

En una entrevista televisiva, el ex capitán azulgrana reveló los cortocircuitos que mantiene con el actual mandamás y que se potenciaron durante el mercado de pases. “Están pasando cosas que no están buenas”, aseguró. Y agregó: “El mercado de pases de ahora es muy desprolijo”.

Y profundizó sobre el problema que mantiene con el presidente: “En San Lorenzo hay muchos dirigentes que opinan, algunos no los conocen porque no hablan o no se muestran pero opinan. No estuve de acuerdo con Moretti porque en este mercado de pases yo no opiné”.

“Traen refuerzos en reserva y no me avisan”, sostuvo Ortigoza y confesó: “No trajeron los refuerzos que pidió Romagnoli”.

Por otro lado, dio su punto de vista sobre el famoso “caso Reali”: “Para opinar sobre lo de Reali hay que estar ahí y yo no estaba. Fue un papelón y una vergüenza, eso seguro”.

Sobre la interna desatada por estos idas y vueltas, Ortigoza fue claro: “Que me pongan un cartel diciendo que soy de Boca, a mi no me hace nada, pero la rosca de adentro molesta”.

Los incidentes que protagonizó Néstor Ortigoza

Néstor Ortigoza había sido noticia hace no mucho y por otros incidentes en el club. En junio pasado, Ortigoza protagonizó una fuerte discusión con un entrenador de las inferiores del conjunto azulgrana.

En este episodio también estuvo implicado el coordinador de inferiores de San Lorenzo, Marcelo Romano, y también Hernán San Martín, por supuesto, que fue el DT con el que tuvo el encontronazo Néstor Ortiogza.

El pasacalle contra Néstor Ortigoza

En la mañana del martes 30 de julio, apareció una pancarta dirigida contra el ya ex responsable del fútbol de San Lorenzo, Néstor Ortigoza.

En el afiche se lee clarito. “Andate Ortigoza”, dice. El cartel en cuestión fue ubicado en la esquina de la sede de Avenida La Plata, según indicó Doble Amarilla.

Hay un detalle que subyace al pedido de renuncia de Ortigoza, y es que las letras aparecen escritas en azul y amarillo, en referencia a Boca Juniors. El cuadro de la Ribera es uno de los clásicos más importantes para el pueblo sanlorencista (incluso hasta más que su verdadero némesis, Huracán).

Incluso, hace poco tiempo, el técnico de San Lorenzo, Leandro Romagnoli, puso en el mismo escalón a uno y otro equipo.

“El clásico de San Lorenzo es Boca y Huracán”, llegó a decir en conferencia de prensa. Y después agregó: “Creo que molestaría menos (que Bareiro se vaya a River antes que Boca). Mi pensamiento es que molestaría menos por esa rivalidad que hay con Boca”, cuando los dos clubes más grandes del país se disputaban el pase de Adam Bareiro. Finalmente, el delantero se mudó a Núñez.

Marcelo Moretti, presidente del “Santo”, también considera al “Xeneize” por encima del Globo. “Para mí, Boca es un poco más importante como clásico”, esbozó, al poco tiempo de asumir la presidencia.

Martegani a Boca: El enojo en San Lorenzo de Almagro

Vaya si la rivalidad entre San Lorenzo y Boca ha crecido en los últimos años. Cuando un campeonato va a iniciarse, lo primero que hace la mayoría de hinchas cuervos es fijarse cuándo se enfrentan al conjunto azul y oro. Los xeneizes primero miran a River, después todo lo demás...

Sin embargo, en este mercado de pases se dio algo inédito: que ambas instituciones negocien por la transferencia de un futbolista.

Es el caso de Agustín Martegani, quien se mudó de Boedo a La Boca. El traspaso se cerró por 2.5 millones de dólares. El mediocampista se realizó la revisión médica este lunes 29 de julio, firmó su contrato y ya se encuentra a las órdenes de Diego Martínez.

