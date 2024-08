Néstor Ortigoza declaró y Marcelo Moretti quiere sacarlo de San Lorenzo

En todo este contexto, habló Ortigoza.

Ortigoza se expresó sobre el mercado de pases y fue sumamente determinante: “El mercado de pases que se hizo fue muy desprolijo” comenzó relatando "el Gordo" que luego agregó: “Traen refuerzos en reserva y no me avisan” dando a entender que no le permiten cumplir el rol que a priori debería y por último sentenció: “No trajeron los refuerzos que pidió Romagnoli” es decir, los que llegan al club estarían lejos de lo que pretende el entrenador principal

La interna dirigencial comenzó a explotar hace algunas semanas y el nacionalizado paraguayo se expresó al respecto “contra Independiente no me dejaron pasar y me pusieron pasacalles”. Con esta denuncia, Orti confirma que el pasacalle señalando que es de Boca tiene que ver con una interna. En cuanto a lo de Independiente, confirmó que no tuvo estacionamiento y tuvo que dejar el auto fuera del Estadio.

Por último, entre otras cosas, Ortigoza dijo: “Si me quieren echar del club, me voy tranquilo” y al parecer el presidente Marcelo Moretti se lo tomó a pecho.

Marcelo Moretti quiere tomar cartas en el asunto

El presidente del Ciclón no dejará que esto pase así nomás. Según varios medios (y periodistas) partidarios de San Lorenzo, Marcelo Moretti le sacará el rol en fútbol profesional a Ortigoza, pero no lo va a echar.

Es decir, lo que buscará el máximo mandatario Azulgrana, es que el mismo Ortigoza sea el que dé un paso al costado. Principalmente porque el mediocampista campeón de América no tendrá más vínculo con el fútbol, lo cual es su fuerte y su lugar en esta Comisión.

Horas decisivas para un San Lorenzo que necesita paz dirigencial para transmitir al plantel y técnico pero lo único que genera es escándalo tras escándalo.

