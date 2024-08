Lesión de Miguel Borja: Con Gallardo volvió el "rey misterio" a River

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Sebasrur/status/1821567995304399000&partner=&hide_thread=false . #Borja tiene una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. Es lesión grado 1. Por la info que manejo, es difícil pero no lo descartemos para la ida en Córdoba el miércoles. #River — Sebastián Srur (@Sebasrur) August 8, 2024

Según la página especializada en este tipo de tratamientos clinicasohail.com una lesión de grado 1 o leve, tarda "de ocho a diez días" de recuperación. Los futbolistas (deportistas) por lo general, suelen tener un tiempo de recuperación algo más acelerado que el promedio. Por lo que con un buen tratamiento, quizá el Colibrí podría tener aunque sea algunos minutos en Córdoba.

Volvió Gallardo, volvió el misterio

Ni bien se conoció la noticia de la lesión de Miguel Borja, varios usuarios de X empezaron a hablar de esto. Algunos hinchas de Boca, principalmente, se refirieron a la novedad de que el colombiano probablemente no llegue a la ida ante Talleres.

"Se lesionó posta o es la típica mentira del Sapo (refiriéndose a Gallardo)?" preguntó un usuario a lo que recibió respuestas tales como "Hace la épica y llega con lo justo" o "Es la misma mentirita de siempre sangre, ya aburren"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SANGREXENEIZE/status/1821562911791206614&partner=&hide_thread=false Se lesionó posta o es la típica mentira del Sapo? https://t.co/YnK10pTtmQ — SX (@SANGREXENEIZE) August 8, 2024

Marcelo Gallardo siempre ha sido bastante cauto en cuanto a dar formaciones titulares. En una conferencia de prensa del año 2022 el Muñeco asumió lo siguiente: “Me gusta esconder el equipo y no darlo, muy pocas veces lo di. No quiero ocultar nada, simplemente no quiero darle muchas presiones al rival, que además pueden cambiar dependiendo de quién juegue y quien no”.

Es decir, si bien la lesión de Borja es cierta, existe cierta posibilidad de que finalmente se termine concretando la "épica". Si bien en aquel momento el entrenador era Martín Demichelis, Borja en febrero y previo al Superclásico, tambien tuvo una lesión. Muchos medios lo daban como descartado y finalmente el colombiano terminó ingresando en un partido en el que River y Boca terminaron empatando 1 a 1.

image.png

