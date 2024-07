Lionel Messi en modo Olímpico felicitó a José Maligno Torres por el oro

De entre las pocas representaciones que tuvo en París 2024 a nivel individual, una de ellas fue la de Torres, que con 29 años participaba por primera vez de un juego olímpico. No estaba en los papeles de nadie, pero eso no significaba que el "Maligno" (como le dicen) no tuviera chances. De hecho, en la final de BMX de esta mañana fue el mejor de todos y la rompió con sus giros, saltos y velocidad sobre la bicicleta.