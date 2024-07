Di María reconsidera su retiro de la Selección y evalúa esta decisión

La misma consistiría en que el ex Rosario Central juegue 11 minutos de local ante Chile (en honor a su histórico dorsal). La pareja del rosarino Jorgelina Cardos se pronunció al respecto hace algunas semanas y dijo: Escuché que querían hacerle el partido despedida en Argentina. No sé si va a jugar 11 minutos ante Chile, pero la idea es buenísima y se lo merece él y la gente que lo quiere ver. A mí me gustaría y a él también."

En las últimas horas, quien se pronunció al respecto fue el mismo Ángel. En una nota con Rosario 3 que tuvo su vuelta frustrada a Rosario Central como principal tema, el extremo declaró: " ¿Una despedida final en el minuto 11 con Chile? Puede ser. Hablaré con Chiqui Tapia y Scaloni porque ellos me ofrecieron eso. Sería muy lindo despedirme en Argentina para agradecerle a la gente todo el cariño que me dio". Así, dejó la puerta completamente abierta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1818321375741784140&partner=&hide_thread=false "¿Una despedida final en el minuto 11 con Chile? Puede ser. Hablaré con Chiqui Tapia y Scaloni porque ellos me ofrecieron eso. Sería muy lindo despedirme en Argentina para agradecerle a la gente todo el cariño que me dio".



Firma: Ángel Di María, en Rosario 3. pic.twitter.com/OXFkJ5DOdY — VarskySports (@VarskySports) July 30, 2024

Números de Di María en la Selección Argentina

Di María se posiciona como uno de los jugadores más importante en la historia de la Albiceleste. Hay quienes lo ubican por debajo de Lionel Messi, Diego Maradona y Mario Kempes como el cuarto jugador más determinante en la historia del seleccionado nacional. La realidad, es que tiene sentido esta consideración ya que Fideo fue muy determinante en muchos sucesos.

Sin ir más lejos, marcó en la final de los JJOO en 2008, en la final de la Copa América 2021, en la Finalissima 2022 y en la final de Qatar 2022. Es decir, un jugador de finales y sumamente decisivo en últimas instancias.

Embed - GOLAZO DI MARIA A FRANCIA (RELATO DE PAOLI) TODOS LOS ANGULOS 4K

Por eso mismo sus números muestran toda su etapa en Argentina:

145 partidos jugados (tercer jugador que más disputó en la historia)

(tercer jugador que más disputó en la historia) 32 goles

30 asistencias (segundo máximo asistidor en la historia)

Argentina vs Chile

Scaloni y Tapia planean darle esos últimos 11 minutos al Fideo por Eliminatorias ante Chile.

Para dicho encuentro falta algo más de un mes, ya que será el próximo 5 de septiembre. Aún debe definirse cuál será la sede de dicho encuentro en donde la gente de Argentina se reecontrará con sus jugadores luego de obtener el bicampeonato de América.

