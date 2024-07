Diego Martínez sorprende en Boca y patea el tablero con el once titular

Cabe aclarar que aún los jugadores de los Juegos Olímpicos no están (Equi Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón) y los 3 son fundamentales a la hora de que haya un mediocampo más fluido.

Con el ex San Lorenzo, los once que probó el ex entrenador de Huracán son: Sergio Romero; Luis Advíncula, Gary Medel, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Pol Fernández, Agustín Martegani; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Augustocesar22/status/1818357785245241814&partner=&hide_thread=false ANTICIPO EXCLUSIVO

Martínez para estos 11 ahora para jugar mañana:

Romero

Advincula Medel Rojo Blanco

Belmonte Pol Martegani

Zeballos

Merentiel Cavani — Augusto Cesar (@Augustocesar22) July 30, 2024

Es un 4-3-3 que en nombres es muy bueno pero el funcionamiento es lo que dará el veredicto final en el partido ante Banfield.

Boca y agosto

Si bien el partido de mañana aún pertenece al mes de julio, se vendrán días muy movidos en el Xeneize y un agosto con mucha intensidad. Además de encuentros por Liga Profesional, tendrá la Conmebol Sudamericana a mitad de mes y probablemente el último encuentro de agosto será por Copa Argentina.

La agenda de Boca:

Boca vs Banfield : miércoles 31 de julio (LPF)

: miércoles 31 de julio (LPF) Boca vs Barracas Central: domingo 4 de agosto (LPF)

Central: domingo 4 de agosto (LPF) Independiente Rivadavia vs Boca : domingo 11 de agosto (LPF)

: domingo 11 de agosto (LPF) Boca vs Cruzeiro : jueves 15 de agosto (Sudamericana)

: jueves 15 de agosto (Sudamericana) Boca vs San Lorenzo : domingo 18 de agosto (LPF)

: domingo 18 de agosto (LPF) Cruzeiro vs Boca : jueves 22 de agosto (Sudamericana)

: jueves 22 de agosto (Sudamericana) Estudiantes vs Boca : domingo 25 de agosto (LPF)

: domingo 25 de agosto (LPF) Boca vs Talleres (a confirmar fecha, chances de que sea a fines de agosto por Copa Argentina)

Más notas de Golazo24

Gallardo y River: La negociación que mantiene a todos en vilo

Gallardo a River: Julián Álvarez reveló qué le genera un posible retorno del DT

Enzo Fernández se reincoporó al Chelsea: Qué pasó puertas adentro

Julián Álvarez vs Pep Guardiola: Dardos sutiles y "Guerra Fría"

Furia en San Lorenzo: Colgaron un pasacalle contra Néstor Ortigoza

Boca no para con la renovación y le pelea al Lille a Miramón