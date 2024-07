Diego Martínez vs. Milton Giménez: cuando el 9 amargó al DT de forma inesperada

Diego Martínez y Milton Giménez, una vida en el Ascenso

image.png Milton Giménez, cuando jugaba en Atlanta

Se cruzaron varias veces, según reconstruye el diario La Nación, y para el entrenador era una debilidad. En cada equipo que dirigía, quería traer a Milton Giménez. "Diego me cruzaba siempre en las jornadas de Inferiores y me insistía para que se lo diéramos a préstamo. Me lo pidió mil veces. En Ituzaingó, en Cañuelas, en Comunicaciones... El día que Milton firmó con Boca me mandó un mensaje que decía: ‘¿Viste, Leo? Se me dio. Al fin voy a tener a Milton´", recuerda a La Nación Leonardo Magarelli, coordinador general de las Inferiores de Atlanta, club en el que Giménez empezó su trayectoria.