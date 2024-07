Gallardo a River: Julián Álvarez reveló qué le genera un posible retorno del DT

Martín Demichelis se fue de River y los hinchas ya dieron vuelta la página. El motivo se sustenta no solo desde lo futbolístico, dado que el equipo del ex entrenador adeudó buen juego durante meses y nunca encontró el camino, sino porque el posible reemplazante no puede ser mejor opción: Marcelo Gallardo. ¿Quién no lo sabe? Julián Álvarez lo tiene clarísimo.