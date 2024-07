Chicho Serna dio fuertes revelaciones sobre Boca y su mercado de pases

Respecto a la posibilidad de llegada de Giuliano Galoppo, en las últimas horas se dio a conocer que Boca desiste de contratar al ex Banfield. Ante la pregunta de posibles nuevos refuerzos Serna dijo: "hasta el 20/21/22 (de agosto) está el libro abierto para nosotros. Estamos a la expectativa siempre pensando que es lo que necesitamos y que es lo mejor para nosotros. Estamos tranquilos y buscando como siempre, buscando posibilidades"

Mercado de pases de Boca hasta el momento

Hasta el momento, son 5 las incorporaciones de Boca en lo que va del mercado de pases. Agustín Martegani fue el último jugador que arribó al Xeneize.

El ex San Lorenzo se suma a:

Gary Medel

Brian Aguirre

Milton Gímenez

Tomás Belmonte.

Es difícil juzgar el rendimiento del plantel de Boca en lo que va de este semestre, sobre todo porque faltan jugadores fundamentales como Equi Fernández, Cristian Medina o Kevin Zenón, todos en los Juegos Olímpicos.

Por otro lado, están las bajas. Las ventas de Anselmino (se queda un año) y Langoni ya están concretadas pero aún debe definirse el caso de Equi Fernández más alguna sorpresa que siempre puede aparecer. El volante es pretendido en Inglaterra y Arabia Saúdita y actualmente está en los JJOO, por lo que no hay una definición al respecto.

Chicho Serna y arbitraje

El ex 5 del Xeneize también se refirió a arbitrajes pasados que según la visión del Consejo de Fútbol desfavorecieron a Boca.

"Hay jugadas que a nuestro modo de ver el fútbol, nos han perjudicado Pero no es momento de llorar. En estos últimos tiempos, hay 2 jugadas que no se nos borran: En un partido vs Racing, la mano más grande imposible, y la semifinal vs Estudiantes, el penal a Miguel (Merentiel), clarísimo. ¿Por qué toco este tema? El VAR fue Espinoza, el que nos va a pitar el miércoles (ante Banfield por Liga Profesional). Contra Racing fue Rapallini, pero contra EDLP el VAR fue Espinoza, para nosotros fue un penal clarísimo. Ahora que Espinoza va a nuestra cancha, que no nos regale nada, pero que pite como corresponde, y que esté a la altura de un juego importante para nosotros".

