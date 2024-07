Ángel Di María rompió el silencio: "Para muchos Central está primero, para mí está mi familia"

Sin embargo, repudió no poder cumplirlo, pero sostuvo que "las amenazas fueron más fuertes" y reconoció que su decisión siempre gira en torno a la tranquilidad y felicidad de su familia.

En profundidad, contó que tanto su mujer, Jorgelina, como sus dos hijas "eran las primeras que querían venir". Al respecto, precisó: "Mi mujer estuvo todo el año metida a full para terminar y amueblar la casa, para hacer todo lo que es la mudanza; había anotado a las nenas en la escuela, se encargó de todo para que yo no hiciera nada y las nenas contaban los días para venir a vivir con sus abuelos".

Sobre la resolución tomada, que generó un giro de 360° en todo el ámbito rosarino (específicamente en el equipo de zona norte) aseguró que la optó él luego del primer mensaje mafioso que recibieron los suyos.

"Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible volver, eso fue el 25 de marzo. Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba, cómo estaba mi familia. Y le dije 'para la mierda'. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no", detalló.

image.png El cartel que trascendió por todo el mundo.

Un mes y medio más tarde, se volvió a comunicar con Belloso donde le ratificó que no iba a regresar producto de la intranquilidad de que en cualquier momento se vuelva a ocasionar un episodio similar. "Para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí primero está mi familia, le pese a quien le pese", apuntó dejando en claro que, hace semanas atrás cuando se cruzó con un medio partidario del canalla, hacia referencia a ello.

Amenazas

Por su parte, habló sobre los escritos que involucró a su familia de los cuáles algunos se hicieron público y otros que no. A raíz de ello, Di María expresó: "Hubo una amenaza en el barrio de mis papás, que salió en todos lados. Y, simultáneamente hubo otra en la inmobiliaria de mi hermana que no salió a la luz porque ella y mi cuñado se asustaron. Por eso no denunciaron".

"Era una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza era la de mi hija más chica. También nombraban a Bullrich y Pullaro, que querían que se vayan", reveló sobre la macabra amenaza que no se difundió y que fue el detonante de su mirada a futuro.

A su vez, sumó la que hubo en la estación de servicios donde tiraron tiros. "Ahí podría haber muerto cualquier empleado o persona que estuviera ahí en ese momento, una locura. Creo que fueron demasiadas cosas para tomar esta decisión, no son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves", expuso.

Críticas

Después de conocerse que Di María continuará en Benfica, gran cantidad de simpatizantes de Central se mostraron indignados, enojados y desparramaron un sinfín de críticas. Aunque Fideo consideró que "No son todos. Hay muchísimos que entendieron la decisión que tomé, por mi familia".

"Los que no entienden es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro. No te olvides que antes del sueño de todos ellos, era y es mi sueño y el de mi familia volver a Rosario", añadió.

Los mayores reproches de los hinchas cayeron sobre Jorgelina, quienes creen que fue la principal "culpable" de que Ángel no vuelva y él replicó: "Las decisiones futbolísticas las tomé siempre yo con el apoyo de mi familia. El que tiene familia me entiende. Y ella desde el primer día me dijo que hacía lo que yo decida, lo que yo quiera y sienta, siempre que haga lo que sienta, pero no pude hacer que cumplan el sueño de volver. No podía con mi cabeza, saber que estoy entrenando y mis hijas en la escuela o mi mujer en un súper sola. Es muy fácil hablar de afuera y criticar sin saber, no queremos una vida con custodia, lo haríamos pero no es lo que queremos para vivir".

image.png "Las decisiones futbolísticas las tomé siempre yo con el apoyo de mi familia".

Seguridad

Ante la pregunta de Aleart sobre el gobierno de Santa Fe que dijo que "Si bien hay hechos que no se pueden prevenir en ningún lugar del mundo, lo que sí hay son protocolos de seguridad", Di María salió al cruce para aclarar la situación dejando expuestos a la provincia.

"Cuando pasó lo de las amenazas yo le pagué de mi bolsillo la seguridad a mis hermanas y a mi familia. ¡¿Cómo voy a pedir yo seguridad cuando en Rosario pasan tantas cosas de inseguridad?!, ¡¿Cómo voy a pedir eso cuando a los rosarinos nos matan como si nada?! Es una falta de respeto que se hable de seguridad y protocolos para mí cuando los rosarinos no pueden salir a trabajar, no pueden esperar el colectivo sin que les roben, los matan por una mochila", se quejó.

Puertas abiertas

Al cierre de la entrevista, "Fideo" indicó que aún le queda un sueño por cumplir en lo deportivo y es "volver a Central".

"Que me digan vende humo no me interesa, yo soy hincha de Central y lo voy a seguir diciendo le pese a quien le pese", concluyó sobre el tema dejando ¿la puerta abierta?

