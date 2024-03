Rosario vuelve a ser noticia: Amenazaron a la familia de Ángel Di María

image.png

Amenaza

La amenaza tenía escrito "Familia Di María", y fue arrojada por un auto gris en movimiento frente al country Funes Hill Miraflores. Pero eso no fue todo, ya que seguido a eso decía: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos".