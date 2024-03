A Rosario le ganó el terror y cayó en el engaño mediático

Sin embargo, los rosarinos tuvieron que creerse el cuento, a la fuerza, pero no les quedaba otra frente a la paranoia que estaban viviendo.

image.png Un despliegue que se vio para las cámaras.

La contracara de Patricia Bullrich

Pese a que Bullrich se vio comprometida desde el primer segundo, las caretas empezaron a despojarse y fue ella misma quien mostró la realidad de un chamuyo barato que quiso adueñarse en una ciudad conmovida.

Este miércoles (20/03), a poco más de una semana de que Rosario ardió, la ministra de Seguridad llamó a Pullaro instándolo a que la policía provincial intensifique su presencia en los sectores más calientes de la ciudad, dado el flojo desembarco de efectivos nacionales.

En diálogo con LN+, Bullrich señaló la necesidad, con urgencia, de aumentar el número de patrulleros en Santa Fe, sugiriendo que la Policía de la provincia debería duplicar, o incluso triplicar, a su personal.

En ese contexto, indicó: "Nos dicen que llevemos todo a Rosario y no podemos hacer eso" y argumentó que no pueden abandonar la frontera, punto clave donde ingresa la droga de todo el país ya que no se puede "dejar a Buenos Aires sin investigación". "Gendarmería está en 800 puntos del país", precisó.

Embed - Bullrich:"Enviamos un refuerzo de fuerzas federales a Rosario". Entrevista exclusiva de Antonio Laje

Modo Rambo

Por otro lado, para ajustar los controles de seguridad y oficializar a las fuerzas armadas, Petri estuvo en Rosario este martes y se disfrazó de Rambo para sacarse fotos con los militares.

Dentro de un marco con presentación de "reglas secretas" para las FFAA, el ministro de Defensa puso en marcha al Ejército que sólo estuvo para la prensa.

La inédita cantidad de operativos que trajo bajo su manga, dejaron mucho que desear ya que, si bien esta semana en Rosario viene siendo más "calma", a comparación de las otras, las calles de la ciudad ponen en evidencia el flojo y, casi nulo, control.

De nada sirve hablar sin que hacer, porque las muestras de la realidad son otras. De nada sirve que haya operativos en pleno centro de la ciudad y no en los puntos específicos donde se comercializa la droga, que ellos mismos saben la geografía.

Mientras los políticos siguen haciéndose los "Rambo", hay una sociedad atravesada por el terror que se deja engañar y, en el escalón más arriba, están los mafiosos cabecillas del narcotráfico que continúan en la suya, liderando el territorio que el poder no quiere ensuciar.

Más contenidos de Urgente24

Jubilados: Por decreto Milei, les vuelve a dar un bono de $70.000

Más renuncias en el gabinete de Milei: Tras Suárez, 'portazo' de Abdala Bertiche

Denuncian a SanCor por ventas de leche en polvo a Cuba y "desvío de fondos"

Escándalo por la intervención del estudio Funes de Rioja en el proyecto fiscal

A Javier Milei no le sirven ni un café: Trabajadores de Presidencia en "alerta y movilización"