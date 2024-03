Rosario enfrenta el "narcoterrorismo" con la Ley Antimafia y presencia de Fuerzas Armadas

"En las próximas 24 horas van a estar llegando personal, vehículos, ingenieros, logística y comunicaciones para cooperar con fuerzas de seguridad nacional y provincial", concluyó.

Patricia Bullrich

Por su parte, Bullrich adelantó que "Los primeros efectivos de fuerzas federales comenzarán a llegar entre hoy y mañana. Serán de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria y Policía Federal. También propusimos al Gobernador trasladar a presos de alto riesgo a cárceles federales".

Asimismo, anticipó que mandaron al Congreso la Ley Antimafia que "es para adjudicar los mismos delitos a todos los integrantes de las bandas, como hicieron Italia y Estados Unidos". Asimismo, aseguró que le enviarán un pedido a la Justicia por la Ley Antiterrorismo.

"Toda acción que tenga como objeto amedrentar a la población y sembrar terror tiene el doble de pena", resaltó.

La funcionaria puso como ejemplos el código penal antimafia de Italia, que permitió desarticular grupos de crimen organizado. También aludió al trabajo realizado por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, más recientemente, la estrategia del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

"Sabemos el sufrimiento que tiene Rosario y por eso estamos trabajando en un nuevo diseño más fuerte y más a fondo para llevar al encerramiento de todos y cada uno de los miembros de las bandas", aclaró.

Bullrich pidió a los legisladores nacionales que acompañen esta iniciativa. "Esperamos el apoyo de diputados y senadores nacionales a estas leyes que van a ser el cambio real que nos va a permitir tomar al conjunto de bandas y no uno por uno. Tenemos que terminar con el hormiguero, no agarrar hormiga por hormiga, porque así no ganamos nunca", planteó.

"En lavado de dinero trabajaremos mucho, es el más oculto de los delitos. Muchas veces no está en barrios humildes sino en barrios de alta capacidad económica de la ciudad. Vamos contra los lavadores de dinero con las procuraciones especializadas de la provincia y de la Nación para cortarles el capital de trabajo a las organizaciones", amplió.

Para finalizar, apuntó: "El que tiene miedo, no actúa".

Maximiliano Pullaro

En el turno de Pullaro, el gobernador santafesino, manifestó: "Sentimos que si antes no habían reaccionado cuando se los detuvo, cuando se les subastó sus bienes, cuando se les dieron condenas ejemplares que no se habían visto en Argentina, y ahora sí reaccionan, es porque se está terminando su negocio. Lo que los desespera es perder el control de sus organizaciones por no tener contacto con el afuera, y por todas las medidas que se tomaron y se van a seguir sosteniendo en la provincia de Santa Fe y en el Servicio Penitenciario Federal".

En relación a lo ocurrido el fin de semana con la muerte del playero, confirmó: "No vamos a escatimar ningún recurso para dar con los responsables materiales, que aún faltan identificar pero hemos avanzado muchísimo. Queremos dar con los responsables intelectuales. El Gobierno ofrece recompensas de $10.000.000 para quienes den datos certeros".

"Vamos a dar con cada uno de ellos, y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel, porque van a tener la pena de prisión perpetua", comunicó y subrayó: "Sepan que hay una decisión y determinación inquebrantable de terminar con las mafias en Santa Fe".

