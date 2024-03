Rosario paralizada por el terror y Bullrich apuesta por más fuerzas federales: ¿La solución?

En ese sentido, el presidente, Javier Milei, habló sobre la violencia desatada en la ciudad y envió las condolencias a los familiares del playero asesinado por un sicario, el último homicidio que se vivió el fin de semana. "Este gobierno no va a parar hasta que haya justicia", señaló.

"Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente está en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario", expresó el libertario.

Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con las Fuerzas de Seguridad, sobre las que aclaró que "tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden".

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

Dentro de ese contexto, la ministra nacional de Seguridad y el ministro de Defensa arribarán a Rosario este lunes para dar a conocer, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente, Pablo Javkin, las acciones y medidas a implementar de manera conjunta para enfrentar los atentados que vienen ocurriendo en la ciudad.

"Que quede claro: no vamos a dejar que los rosarinos queden a merced de los narcotraficantes", aseguró Petri en su cuenta oficial de X.

Por su parte, hace instantes, Bullrich dialogó con los medios antes de partir hacia Rosario y anticipó lo que será el encuentro: "Vamos a llevar a las Fuerzas Armadas de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior, lo que es apoyo logístico".

El impacto desde el Gobierno de Santa Fe

Tras la seguidilla de muertes, que derivó este domingo por la noche en un cacerolazo en reclamo de paz en todos los sectores de la ciudad, Cococcioni confirmó que el gobierno provincial no cambiará su política carcelaria, pese a las amenazas, teniendo en cuenta lo que generó la imagen difundida de los presos al estilo Bukele.

"Venimos de un período de años donde se permitió que los detenidos hicieran lo que querían y eso ahora se terminó", manifestó.

En esa misma línea, señaló: "No podemos retroceder y tenemos que estar firmes para que los delincuentes no vuelvan a dominar la cárcel".

Por último, indicó que "En estos momentos hay allanamientos y distintos procedimientos en curso, durante la madrugada hubo 3 detenidos a disposición de la justicia" (en relación al asesinato de Bruno Bussanich, el playero).

image.png Última amenaza que anda circulando sobre Rosario.

