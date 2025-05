Rosario: Que los números no tapen la realidad...

Territorio de "Los Menores"

La doble ejecución ocurrida por la tarde se dio en el territorio de "Los Menores", el grupo criminal que cobró mayor exposición luego del asesinato del líder de la barra brava de Rosario Central. El propio Pillín fue quien declaró al medio La Nación que este clan lo había querido matar en agosto pasado, por lo cual son los principales sospechosos, aunque aún no hay confirmaciones al respecto.

"'Los Menores' se quieren quedar con parte de la ciudad. Cuando me dispararon en el parque Alem, 'Los Monos' me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel". "'Los Menores' se quieren quedar con parte de la ciudad. Cuando me dispararon en el parque Alem, 'Los Monos' me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel".

En ese marco se volvió a hablar de ellos y de sus presuntos líderes: Lisandro "Limón" Contreras y Matías Gazzani. A su vez, de su influencia en los barrios 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús y La Bombacha, donde tienen bajo su mando a un grupo de jóvenes dedicados a la venta de drogas, extorsiones, usurpaciones y otros delitos violentos. Ahora, también pisando fuerte en el paravalancha auriazul.

La violencia no cesa

Tal lo remarcó Urgente24, el refuerzo en materia de seguridad en la ciudad no parece estar dando resultados favorables. Lo ocurrido al inicio de la semana no alcanzó para dar cuenta que la violencia sigue acorralando las calles rosarinas. Este martes casi a la una de la madrugada, en la zona sur, ocurrió un nuevo crimen. La víctima es un joven al que atacaron a tiros. Su cuerpo fue encontrado en plena vía pública.

El individuo tenía 24 años y, de acuerdo a lo que trascendió, la Policía encontró 9 vainas servidas en el lugar. En base a eso, interviene en la investigación, la fiscal, Marisol Fabbro.

