"El Caso $LIBRA imita la valija de Antonini Wilson: ejemplo para entender modus operandi"

“Si yo te ofrezco que comprometas tu nombre en algo que explota en menos de un mes vos me querrías acogotar. Me dirías que te comprometí y me arruinás la carrera política. Sin embargo, en lugar de enojarse Milei en lugar de decirle “salí de acá, rata” le dio una nueva chance de negocios. Este tema… ¿Habla más de mí o de vos?”.

image.png Hugo Alconada Mon: ¿se viene un libro sobre $LIBRA?

Las derivaciones en Estados Unidos

“Existen tres caminos: uno ya existe y es la demanda de los damnificados contra los empresarios privados que prometieron que algo de la supuesta economía real terminó en una timba financiera. Casi un caso de defensa del consumidor”.

“Una segunda posibilidad es ir contra los organizadores a una Corte Federal. Se podrían invocar leyes que castigan al crimen organizado en Estados Unidos”.

“En esta posibilidad, quedaría involucrado Javier Milei y Argentina porque, más allá de lo que dice Guillermo Francos sobre que el Jefe de Estado hizo una movida personal, la cuenta está verificada como de un funcionario público y la movida se hizo desde un predio presidencial: la Quinta de Olivos”.

“Por último, una tercera opción. Una movida dentro del departamento de Justicia de Estados Unidos que involucre al propio FBI”.