Javier Milei y Manuel Adorni eligen una consultora cuyo director visita Olivos

Javier Milei busca buenas noticias, y Manuel Adorni desea agradarlo. No es tan fácil. Un encuestador que no concurre a la Quinta de Olivos, el veterano de muchas batallas Hugo Haime, advirtió la diferencia entre el palacio y la calle, desde su columna en Perfil: "Si nos hubiéramos guiado por la repercusión mediática y en las redes que tuvo el levantamiento del cepo, lo lógico era esperar que el Gobierno lograra revertir la sistemática caída en su aprobación de gestión que comenzó en el verano. Situación que marcaron todas las encuestas de opinión. Pero en abril la caída continuó (...) la calle parece decir no entiendo de qué me están hablando. (...) En abril continuó la preocupación por los bajos salarios, el incremento de la pobreza y las dudas sobre la capacidad del Gobierno para resolver el problema de la inflación. Es un combo que generan la mezcla del rechazo a la gestualidad y la preocupación por la economía diaria. Todo ello provoca dudas sobre la capacidad del piloto de tormenta de estar capacitado para maniobrar el volante."