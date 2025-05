Javier Milei se quedó en el Donald Trump 1.0, le falta el upgrade 2.0

Pero Trump tuvo sus organizaciones aliadas: Fox News, Newsmax y One America News, además del New York Post -del mismo dueño que Fox News, News Corp. / Murdoch-.

Por lo tanto, Trump no prescindió de la comunicación, sólo intentó condicionarla y reorientarla.

En aquella oportunidad nació un “periodismo de resistencia ” cuyo manifiesto se publicó el 08/08/2016 (antes del triunfo republicano) en un artículo de The New York Times que apareció en la portada.

La otra batalla fue en redes sociales, donde enfrentó cancelación en Twitter y sanciones de Meta Platforms.

Desde entonces y a lo largo de 48 meses los “grandes jugadores” demolieron al líder republicano, aprovechando enormes errores, fundamentalmente durante la pandemia.

Trump fue derrotado: no tuvo reelección, le ganó el torpe Joe Biden. O sea cualquiera.

Trump suponía que el periodismo representaba todo lo que detestaba la sociedad estadounidense. Para su particular cosmovisión, se trataba de élites culturales que subestiman a los estamentos sociales populares. Error conceptual grave.

Nunca reparó Trump en que la radio, la TV y la gráfica se miden con una métrica que irrumpe cada jornada, cada hora y cada minuto del día. En otras palabras, el feedback que recibe la prensa en sus redacciones es muy superior al que tienen los políticos que se someten a la voluntad popular cada 4 años y deben pagar cualquier encuesta de opinión pública.

Donald Trump y el neocolonialismo.jpeg Milei copia a un Trump que ya no existe

Entre 2017 y 2021, los medios opositores insistían, día tras día, en los puntos de fricción con Trump, los exacerbaban y buscaban el conflicto permanente con la Casa Blanca, que intentaba controlarlos con inútiles demandas por difamación.

Distintas investigaciones sobre temas de actualidad fueron derrotas para los conservadores. Por ejemplo:

las relaciones entre miembros del círculo cercano de Trump y Vladimir Putin;

los yerros de la política de la Casa Blanca contra el Covid-19 (1 millón de muertos en USA);

la violencia policial con características racistas, que alentó el Black Lives Matter.

Frustrada la reelección, Trump cometió el gigantesco yerro del 06/01/2021, cuando cientos de partidarios de Trump invadieron el Capitolio en Washington para impedir la certificación de los resultados tras su derrota frente a Joe Biden.

Los republicanos perdieron la elección de 2020 y el control del Senado en 2022, a pesar de que Biden tenía una inflación del 11% anual.

La enorme virtud de Trump fue que, estando 'jaque mate', logró resurgir.

Mark Zuckerberg y Donald Trump. Donald Trump y Mark Zuckerberg.

Aprender de los errores: Trump 2.0

En lugar de agredir a los medios y los dueños de las principales redes, ahora Trump, en desventaja, eligió cierta seducción con Mark Zuckerberg (Meta Plataforms), Tim Cook (Apple), Larry Page y Sergey Brin (Alphabet), por ejemplo. Mar-a-Lago fue testigo de gran parte de la historia.

Para su 2do. mandato, Trump decidió organizar mejor ese capitulo del poder. Por ejemplo:

Elon Musk es el dueño de la ex Twitter, hoy X;

Mark Zuckerberg no es enemigo (Meta); y

Trump creó su propia red social, Social Truth.

¡Sorpresa! En la campaña electoral, el The Washington Post, ahora de Jeff Bezos (Amazon.com), decidió no respaldar a ningún candidato o sea que abandonó al Partido Demócrata, su aliado tradicional. Fue una decisión emblemática para todos. Lo imitó el único diario nacional, USA Today. (Bueno, el otro diario nacional sería The Wall Street Journal, pero es conservador).

En campaña, Trump y su equipo aprendieron a utilizar TikTok, red social que él había intentado cerrar durante su 1er. mandato. Estableció vínculos con los ejecutivos de la china ByteDance, y hasta se esforzó para impedir que Biden la cerrara.

En la ceremonia de toma de posesión del 2do. mandato, Trump sentó en la primera fila a todos sus viejos rivales.

image.png Las empresas de medios más grandes de Estados Unidos ya no tomaron a Trump como su enemigo

En 2025, hasta ahora (100 días de gestión), no aparece un conglomerado de holdings para embestir en bloque contra Trump.

