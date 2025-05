Mauricio Macri contó que en sus reuniones "Milei se agarraba de la mesa y temblaba"

macri-mauricio-y-caputo-santiago.jpg Mauricio Macri, a pesar del cruce amable con Santiago Caputo, elevó sus críticas al gobierno de Milei.

"Milei temblaba"

Consultado acerca de su relación con Milei, el exmandatario mencionó que no se reúne con él desde agosto de 2024 pero recordó cómo fueron sus últimos encuentros: "A Milei le dije: 'no vengo acá si no te puedo decir la verdad' y Milei me decía 'Yo nunca me voy a enojar con usted, presidente' pero lo veía a veces que se agarraba de la mesa y temblaba...pero se la aguantaba".