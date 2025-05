Lorenzetti y el fallo que define la prisión o candidatura de Cristina Kirchner: "No hay que demorar"

“Nosotros hoy tenemos inteligencia artificial, tenemos tecnologías de la vida, que pueden alargar la vida, hay una gran cantidad de cambios tecnológicos que están modificando no solo la gobernabilidad, sino el modo de pensar”, lo cual también “empieza a generar una cantidad de problemas psicológicos muy interesantes y muy difíciles de manejar, porque cada uno se encierra en su propio mundo”.

La Corte de tres

En el plano político local, Lorenzetti opinó sobre el frustrado intento de integrar la Corte por parte del gobierno de Javier Milei con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla: “Estamos funcionando bien, normalmente. Yo tuve una experiencia así cuando asumió Mauricio Macri. Estuvimos mucho tiempo así, funcionó. Y actualmente funciona. Por supuesto que requiere un esfuerzo de diálogo porque existen diferencias, y son legítimas”.

“La vida institucional es así. Hay que respetar las instituciones. A mí me pareció que la Corte debe ser integrada. Se hizo todo el proceso. Las instituciones opinaron”, concluyó.

Sobre los posibles próximos postulantes a integrar el máximo tribunal, consideró: “Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que proponer a alguien del Poder Judicial, que tenga formación judicial, porque la Corte está desequilibrada. Obviamente, creo que a esta altura debería ser mujer, pero es una decisión presidencial. Hay muchos candidatos. También es difícil el consenso. Se necesitan dos tercios y es muy difícil”.

Cristina Fernandez de Kirchner.jpg Cristina Kirchner quiere que la Corte defina su "queja" por la condena en la causa Vialidad.

Cristina Kirchner y la decisión de la Corte

Lorenzetti fue consultado sobre el recurso de “queja” que Cristina Kirchner presentó ante la Corte Suprema de Justicia para pedir su absolución en la causa Vialidad, una decisión clave para su futuro electoral.

En concreto, la exvicepresidenta pretende que la Corte revise su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad y la absuelva, pero si la Corte lo rechaza, ella debería cumplir la pena impuesta ya que la sentencia quedará firme. Sin embargo, se desconoce cuándo se pronunciará la CSJN ya que no tiene plazos para ello.

La decisión tiene implicancia electoral ya que si la Corte rechaza el recurso de queja antes del 17 de agosto, Cristina no podrá ser candidata en estas elecciones y debería cumplir la sentencia a prisión. Al respecto, Lorenzetti explicó: “No hay ninguna razón para demorarlo más. Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad ”.

