Guillermo Moreno y otra polémica en el streaming: Cruce con Fabio Cuggini y casi terminan a los golpes

Luego, el empresario remarcó que "está bueno cantarle las 40 a la gente", y el político le contestó: "A mí no me cantás un carajo. ¿Qué mierda me vas a cantar vos? Sos un boludazo. Esto va a terminar mal porque vos sos un gil".

image.png Cuggini y Moreno levantaron la temperatura en Lo del Turco.

Con el correr del tiempo, no volvieron a enfrentarse, hasta que Cuggini expresó: "Se murió el Papa. ¿Vos te pensás que yo estaba de acuerdo con él? Mi familia lo ama pero para mí fue un reverendo turro que nunca vino a pacificar. Ahora, a Bergoglio lo banco". En ese momento, García lo cuestionó y le reclamó por sus declaraciones, mientras Moreno no emitió comentarios.

Más tarde, el exfuncionario comentó a la mesa: "Cada uno tiene que opinar de acuerdo a su especialización. Si él [Turco García] habla de fútbol, yo lo a escuchar atentamente, pero si de repente empieza a hablar de la teoría cuántica en física, lo voy a mirar distinto". Acto seguido, reflotó la discusión entre ambos y Moreno le advirtió:

Cambiale al diálogo conmigo. Dejate de hinchar las pelotas y no desprecies, sobre todo porque hay un montón de botellas acá y sería un espectáculo ridículo. No rompas más los huevos hablando así, gordito. Me estás hinchando las pelotas Cambiale al diálogo conmigo. Dejate de hinchar las pelotas y no desprecies, sobre todo porque hay un montón de botellas acá y sería un espectáculo ridículo. No rompas más los huevos hablando así, gordito. Me estás hinchando las pelotas

"¿Me vas a pegar con la botella?", preguntó Cuggini, a lo que el político le respondió: "No sé, vamos a ver lo que hacemos". En ese momento se intensificó la pelea, que incluyó intercambio de insultos, y el empresario terminó abandonando el programa.

Cabe recordar que Moreno ya había sido parte de un escándalo en vivo durante el streaming Vale Todo cuando el dirigente social Eduardo debió intervenir para separarlos.

Guillermo Moreno dejó plantada a Romina Manguel tras un fuerte cruce televisivo

En la noche del domingo (20/04) Guillermo Moreno estuvo como invitado en el programa Opinión Pública que conduce Romina Manguel por la pantalla de El Nueve. Sin embargo, la nota se vio interrumpida cuando el exfuncionario inesperadamente decidió levantarse y retirarse del estudio.

El conflicto entre ambos se desencadenó cuando la periodista le recordó que la Justicia lo condenó por manipulación al INDEC. “Eso es lo que decís vos”. “¿Pueden buscar la condena?”, dijo el entrevistado con su característica vehemencia.

Fue en ese entonces que la entrevista se tornó tensa y en un determinado momento es que el invitado procedió a levantarse de su asiento para retirarse del ciclo sin antes llevarse el libro que previamente le había regalado a la comunicadora.

"Ahora te vas. Te paras como un maleducado y te vas. No tengo ganas de saludarte", le dijo la conductora. "Andá a hacer el show a algún lugar donde te rinda más", sumó visiblemente molesta y repitió: "Andá a hacer un show a otro lado".

---------

