Abril deja huella: A24 superó a LN+ (festeja Juan Cruz Ávila)

Todo inicio empresario es complicado, en particular en la Argentina: no hay dinero ni tiempo para muchos ensayos. En general, la filosofía es "Vamos al agua y aprendamos a nadar antes que nos ahoguemos". La salida de Juan Cruz Ávila de LN+ -una primicia en su momento de Urgente24- fue complicada por muchos motivos no periodísticos. El inicio de la temporada 2025 en A24 también resultó arduo y muchos aún recuerdan el problema del micrófonos corbatero de Javier Milei, que no funcionaba bien para enojo de los libertarios, tal como si a ellos nunca se les hubiera complicado algo.