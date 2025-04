Fracaso estrepitoso de Yuyito González: ¡0.04! de rating pero 'se subió al pony'

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1909599111642227072&partner=&hide_thread=false Amalia "Yuyito" González agarró su pony de juguete y se lo pasó por la entrepierna: "Para que me digan ordinaria" pic.twitter.com/LXjX0y8PLx — TeleBizarra (@TeleBizarra) April 8, 2025

En su segundo programa, la conductora respondió con humor al subirse a un pony que había mostrado el día anterior y que, según explicó, fue el regalo del director del magazine.

"Me dan unas ganas de subirme al pony, ¿me lo das por favor?", exclamó la ex vedette y fue su panelista Lucas Bertero quien se lo acercó y le besó la mano. "Cómo te dieron, estuviste en cadena nacional, más que un Presidente", le dijo el periodista.

"No, más que el Presidente nunca", respondió González rápidamente y continuó:

Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen 'qué ordinaria'. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria. Ay, ¡quiénes hablan de ordinaria, por Dios! Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen 'qué ordinaria'. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria. Ay, ¡quiénes hablan de ordinaria, por Dios!

Yuyito González volvió a la TV: Cruzó a los haters, dedicatoria a Milei y blooper de una panelista

En la mañana de ayer (lunes 7/4) Yuyito González regresó con una nueva temporada de Empezar el día, ciclo que encabeza en Ciudad Magazine. La conductora inició el programa con un mensaje para sus detractores y una cariñosa dedicatoria a Javier Milei, aunque la emisión contó con ciertos contratiempos, como un blooper de su nueva panelista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1909245435719360794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909245435719360794%7Ctwgr%5E6efa8981071669ce8b6f8ffde5483854c28e2e7a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fyuyito-gonzalez-volvio-la-tv-cruzo-los-haters-dedicatoria-milei-y-blooper-una-panelista-n599042&partner=&hide_thread=false Yuyito González volvió a su programa #EmpezarElDía, comenzó reclamando a quienes pusieron en duda su relación amorosa y se puso a jugar con los muñequitos de ella y el Presidente de la Nación: "Que se besen, se pueden besar, chicos" pic.twitter.com/Rd13QXdufs — TeleBizarra (@TeleBizarra) April 7, 2025

"Cuántas cosas que han dicho sobre mí en el verano, chicos. No voy a dar nombres de nadie, pero me han dado. Y sobre todo siempre poniendo en duda las cosas del amor. ¿Por qué?", afirmó la ex vedette en los primeros minutos del programa.

"A ver si con esto se quedan más tranquilos, acerca de las preguntas de mi amor", deslizó la conductora y procedió a señalar a dos muñecos de madera, uno de ella y otro del Presidente. "¿Les dice algo que esté esta parejita acá?", dijo González, quien luego los juntó haciendo que "se besaran" y tomó en brazos el modelo de Milei.

Finalmente, la conductora mostró mostró un pony de plástico sobre el que explicó: "Así que registren. Por las dudas que me tenga que subir al pony en algún momento del programa, tengo este pony que me lo regaló el director del programa. Si me tengo que subir, me subo".

"Solamente no quiero que queden dudas. Le quiero mandar un beso a mi amor, (...) a Javier, que te amo. Estamos juntos que dentro de poco vamos a cumplir un año de estar juntos. Un milagro, una cosa hermosa, maravillosa, una relación que la vamos construyendo con un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino y realmente se lo agradezco", manifestó González.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1909258336731574756?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909258336731574756%7Ctwgr%5E07c128d1f08ff74ed043776aa9767fbe4fd7f273%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fyuyito-gonzalez-volvio-la-tv-cruzo-los-haters-dedicatoria-milei-y-blooper-una-panelista-n599042&partner=&hide_thread=false Rosina de #GranHermano dice en el programa de Yuyito que “Morena Rial está siguiendo la “TERAPIA INTENSIVA”.



Lo bueno es que su nueva panelista habla en los mismos códigos que su conductora. pic.twitter.com/eVLnjmKcMH — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 7, 2025

Acto seguido, la conductora mostró su nuevo living y presentó a sus panelistas: Lucas Bertero, Facundo Ventura y la ex Gran Hermano Rosina Beltrán.

Fue justamente Beltrán quien, en su debut oficial en la televisión, cometió un error que se volvió viral.

En el momento en el que el tópico que se debatía era el caso de Morena Rial, la oriunda de Uruguay dijo: "Ella dijo que está siguiendo la terapia intensiva, también está siguiendo todo lo impuesto por la Justicia con la excarcelación".

"Está siguiendo la terapia psicológica, digamos", intentó corregirla la presentadora rápidamente, pero fue demasiado tarde.

----------

Más contenido en Urgente 24:

Furor por los préstamos personales de Cuenta DNI: Cómo pedir el tuyo

Netflix estrenó la miniserie de 3 episodios que todos están comentando

Banco da el batacazo con una promo que no para de causar furor