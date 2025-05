Boca: A qué entrenadores llamaron para reemplazar a Fernando Gago

image.png

En caso de que diga que no Gabriel Milito, el segundo en la lista es Gustavo Quinteros. El actual campeón del fútbol argentino, también está libre y según informaron, le dijo a su entorno que mientras el Xeneize no tenga DT, no escuchará ninguna otra oferta.

¿A quiénes llamó el Consejo de Fútbol?

Ahora bien, es interesante lo que cuenta Diego Monroig en ESPN. El periodista que cubre Boca, insistió en lo siguiente: "Boca no inició formalmente ninguna gestión por ningún entrenador"

Es decir, si bien hay algunos entrenadores que están en el radar del Consejo de Fútbol y el presidente Juan Román Riquelme, aún no se habrían contactado con ningún DT y por ende, no pareciera ser inmediata su incorporación.

Hay algo que es confirmado, que es que el Mundial de Clubes lo dirigirá el nuevo entrenador. En esa información coinciden todos. Pero el Torneo Apertura, podría ser dirigido hasta el final por Mariano Herrón. Lo cierto es que el CDF se tomará su tiempo...

El equipo de Mariano Herrón

Boca deberá afrontar el último partido de la fase regular del Torneo Apertura. El encuentro será ante Tigre en Victoria el próximo domingo desde las 18 horas.

Herrón, que afronta su cuarto interinato, piensa en el siguiente equipo para asegurar el primer puesto de la zona A de la Liga Profesional:

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel

La sorpresa, a priori, es Alan Velasco, que volvería a tener un lugar trascendental en el equipo por las lesiones de Edinson Cavani y Milton Giménez. Es más, quizá si Fernando Gago ponía este equipo ante River, hoy por hoy seguiría siendo el entrenador de Boca...

