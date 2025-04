El jugador borrado en Boca que podría volver con Mariano Herrón

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1917238933781447094&partner=&hide_thread=false "Gago"



Boca: El futbolista que podría regresar a la titularidad con Mariano Herrón

Diego Monroig dio la primicia esta mañana (30/4) sobre el once que paró Mariano Herrón en la práctica de fútbol. Entre los nombres, aparece el de Alan Velasco, que llegó en enero de 2025 a cambio de 10 millones de dólares desde el FC Dallas estadounidense. La alineación fue:

Marchesín; Advíncula, Battaglia, Rojo, Blanco; Belmonte, Delgado, Zenón; Velasco; Palacios y Merentiel.

En caso de confirmarse estos 11 apellidos para enfrentar a Tigre el próximo fin de semana, serían casi los mismos que cayeron 1-2 ante River. La única variante sería Velasco en lugar de Ayrton Costa, lo que además modificaría el esquema táctico. El sistema sería un 4-3-1-2 que puede mutar a un 4-2-3-1.

El ex Independiente no vio minutos ante River. Integró el banco de suplentes pero el ex entrenador de Boca Fernando Gago ni siquiera lo consideró para revertir el resultado en el complemento.

Datos demoledores: Velasco jamás completó 90' con la camsieta xeneize. No tiene goles ni asistencias en el CABJ.

Los 10 'palos'

Tras extensas negociaciones con el Dallas FC de la MLS (Major League Soccer), el Xeneize abrochó la llegada de Alan Velasco a cambio de USD 10.000.000, convirtiéndose así en la segunda compra más cara en la historia del club, por detrás de los 12M de la moneda estadounidense que el CABJ le pagó al Villarreal de España por Juan Román Riquelme.

Lógicamente se espera mucho del mediapunta: no sólo por el monto de la transferencia o por la novela que se armó entre Dallas y Boca (habían negociado a mitad de 2024 pero la operación se frustró), sino porque el ex Independiente tiene condiciones para ser el creador de juego que necesita Boca Juniors. De momento, Alan decepcionó a casi toda la hinchada.

