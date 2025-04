Robot de Kawasaki provoca expectativa en la movilidad autónoma

Es una propuesta complicada la de Kawasaki: ventajas pero también dificultades. Por ejemplo, hay que diseñar algoritmos de locomoción eficaces e implementar los estándares de seguridad requeridos para un vehículo.

Kawasaki difundió un video que promete una solución robótica de alta gama para brindar una experiencia de movilidad revolucionaria.

Embed - New Kawasaki CORLEO - The Future Walks on Four Legs