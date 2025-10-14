Algo está podrido: De San Lorenzo de Almagro a Talleres de Córdoba

Clubes distintos, con historias diferentes pero presentes igualmente complejos: San Lorenzo de Almagro, integrante del G5 del fútbol argentino, identidad con el porteño barrio de Boedo; Talleres de Córdoba, hoy orgullo del Barrio Jardin, atraviesan una rebelión de socios y simpatizantes.
Brasil perdió con Japón
Con la presencia estelar de Vinicus, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti perdió ante el de Hajime Moriyasu.
El encuentro se disputó en el Estadio Ajinomoto de Chofu, Japón.
Los goles para el equipo local los marcaron Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda, diendo vuelta en el segundo tiempo un partido que comenzaron perdiendo 0-2.
Los goles de la Verdeamarela los hicieron Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, ambos en la primera parte.
