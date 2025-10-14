urgente24
en vivo LA SELECCIÓN ARGENTINA SE MIDE CON PUERTO RICO

Algo está podrido: De San Lorenzo de Almagro a Talleres de Córdoba

naranja podrida
naranja podrida

San Lorenzo de Almagro y Talleres en tiempos de crisis institucionales. De Marcelo Moretti a Andrés Fassi y Chiqui Tapia. Por otro lado, la Selección Argentina

14 de octubre de 2025 - 08:08

EN VIVO

Día que tendrá actividad en cuanto a Eliminatorias UEFA también. Francia en modo Jorge Sampaoli no pudo con Islandia ayer lunes 13 de octubre.

Deportivo Riestra le da vida a River Plate de Marcelo Gallardo. No le pudo ganar a Platense y el equipo del Muñeco sigue en zona de clasificación a Copa Libertadores en vistas a 2026.

Embed
Live Blog Post

Brasil perdió con Japón

Con la presencia estelar de Vinicus, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti perdió ante el de Hajime Moriyasu.

El encuentro se disputó en el Estadio Ajinomoto de Chofu, Japón.

Los goles para el equipo local los marcaron Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda, diendo vuelta en el segundo tiempo un partido que comenzaron perdiendo 0-2.

Los goles de la Verdeamarela los hicieron Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, ambos en la primera parte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BenBocsak/status/1978070841494479114&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cabo verde festeja su clasificación al Mundial

Por primera vez en su historia, Cabo Verde clasificó al Mundial.

Con apenas medio millón de habitantes, la selección conocida como los Tiburones Azules consolidó la punta en el Grupo D de las Eliminatorias Africanas con 23 puntos y aseguró su presencia en la máxima cita que se disputará en Norteamérica.

La gente festeja en las calles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1978064551552672022&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Otro DT out del Torneo Clausura

Alejandro Orfila dejó de ser el entrenador de Gimnasia de La Plata.

"El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que Alejandro Orfila dejó de ser el entrenador del plantel profesional.

Desde mañana, Fernando Zaniratto asumirá la conducción técnica del equipo.

Agradecemos a Alejandro y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos."

El Lobo está segundo en la zona B del Torneo Clausura, a dos de entrar a los playoffs.

El próximo domingo 19 de octubre disputará el clásico ante Estudiantes en condición de visitante desde las 15 horas. Fernando Zaniratto se hará cargo de dicho encuentro.

Live Blog Post

Boca sabe que no podrá contar con Alan Velasco

Boca Juniors informó ayer 13 de octubre: "El jugador Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.".

Esta lesión lleva entre 45 y 60 días (salvo casos excepcionales) y seguramente el Xeneize no pueda contar con él en lo que resta del Torneo Clausura.

De igual manera, en su lugar seguramente vuelva Carlos Palacios.

A diferencia de River Plate, Boca parece haber encontrado su equipo titular y las lesiones hacen cambiar nombre por nombre pero generalmente todos rinden de igual manera.

Otro de los que podría volver el próximo fin de semana, es Edinson Cavani.

El club de la Ribera jugará ante Belgrano de Córdoba el sábado 18 de octubre desde las 18 horas en la Bombonera.

Live Blog Post

"Chiquito Romero se está por ir de Boca"

Todo hace indicar que Chiquito Romero será arquero de Argentinos Juniors.

Según confirmó TyC Sports, "Chiquito está cerca de rescindir su vínculo con el Xeneize para incorporarse a Argentinos Juniors tras la lesión de Diego Rodríguez".

El periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, aseguró: "Argentinos Juniors llegó a un acuerdo de palabra con Sergio Romero para ficharlo hasta fin de año por la lesión del ´Ruso´ Rodríguez. Se espera una charla entre Riquelme y Malaspina para que se acuerde su salida de Boca, algo que no sería un impedimento.".

Según afirmó el periodista de ESPN Federico Bueno, Romero podría ser utilizado también en el Torneo Clausura e incluso podría jugar el próximo viernes ante Newell´s.

Live Blog Post

Rumores van, rumores vienen: ¿Neymar a Inter Miami CF?

En los últimos días, surgió el rumor de que Inter Miami CF tiene un interés concreto en contar con Neymar Júnior de cara a la próxima temporada.

Las Garzas, buscan quedarse con el brasilero desde antes que firme con Santos y el astro vuelve a sonar para el próximo año.

De igual manera, Diario AS informó:

"Por ahora, no luce probable que Neymar fiche con Inter Miami. Los rumores se dispararon durante el fin de semana: ante los inminentes retiros de Jordi Alba y Sergio Busquets a fin de temporada, ‘Las Garzas’ buscarían los servicios del atacante brasileño para reunir al mítico tridente MSN que conquistara tantos títulos con el FC Barcelona. Messi, Suárez y Neymar, juntos de nuevo, en Miami. La romántica idea está lejos de materializarse, porque el Santos de Brasil no ha recibido, ni siquiera, una oferta formal por ‘Ney’."

El contrato de Ney finaliza en diciembre de este 2025 y la renovación, dependería de que el Peixe continúe en la primera división del fútbol brasilero.

Así están las posiciones:

  • Santos – 28
  • Vitória – 25
  • Fortaleza – 24
  • Juventude – 23
  • Sport Recife – 16

Live Blog Post

Mientras tanto, Talleres de Córdoba...

No será una semana más para Talleres de Córdoba.

El equipo de Carlos Tévez se enfrentará a River Plate el próximo sábado 18 de octubre desde las 22:15 horas.

En cuanto a lo institucional, las elecciones serán el próximo domingo 19 y hay un padrón habilitado con más de 31 mil socios.

Andrés Fassi tendrá dos competidores en su afán de reelección.

Los comicios serán en las instalaciones de La Boutique, ubicada en Barrio Jardín Espinosa. Estarán habilitados para votar los socios que cumplan con los siguientes requisitos: ser mayores de 18 años o mayores de 16 con la debida autorización, acreditar dos años consecutivos de antigüedad y tener la cuota correspondiente a septiembre de 2025 al día.

Para esta jornada electoral se presentarán tres listas oficiales:

  • Adelante Talleres, encabezada por Andrés Fassi como presidente, acompañado por A. Miguel Cavatorta (vicepresidente 1º), Gastón Atelan (vicepresidente 2º) y Rodrigo Escribano (vicepresidente 3º).

  • Talleres Somos Todos, liderada por Román Federico Huespe como presidente, junto a Osvaldo Tahan (vicepresidente 1º), Leonardo Chamorro (vicepresidente 2º) y Juan Pablo Theaux (vicepresidente 3º).

  • Talleres es de su gente, con Adrián Luis Gruppi al frente de la presidencia, acompañado por Juan Patricio Bulich (vicepresidente 1º), Luis Oscar Mammana (vicepresidente 2º) y Paola Di Marini (vicepresidente 3º).

Live Blog Post

Chiqui Tapia sigue en Estados Unidos

El presidente de la AFA sigue en Estados Unidos con "la Scaloneta".

Ayer 13 de octubre, se difundieron fotos suyas con el cantante Daddy Yankee.

"La sana costumbre: picón con la banda y un invitado de lujo, @daddy_yankee", público el máximo mandatario del fútbol argentino

Live Blog Post

Selección Argentina y ¿Lionel Messi?

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se enfrentará a Puerto Rico este martes 14 de octubre desde las 21 horas.

En cuanto al posible equipo titular, Gastón Edul informó: "Argentina - Puerto Rico en Chase Stadium. De Paul, Mac Allister y Otamendi vuelven al equipo titular. Van a debutar López, Aníbal Moreno y Rivero (Rivero desde el banco). Nico Paz o Leo Messi de arranque es una duda. Messi vuelve a entrenarse hoy con la Selección."

Según Olé, el equipo titular podría ser:

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi (o Nicolás Paz) y José López

image
Live Blog Post

Marcelo Moretti huyó de la sede de San Lorenzo

Indudablemente uno de los temas de la jornada, es lo que sucedió con Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, que tuvo que huir de la sede de Avenida La Plata.

Alrededor de las 14:30 empezó a "correr la bola" de que estaba en La Plata 1700 y algunos hinchas se empezaron a autoconvocar.

El reclamo era pacífico, pero la salida solo una y por eso la policía comenzó a correr al público presente para que Moretti pueda salir, dejando así, una imagen para la historia del fútbol argentino.

Esto se dio luego del fallo de Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 51 y la Cámara Civil de la Ciudad, que anuló la acefalía en el club de Boedo.

"Llegada las 7 de la noche, la policia hizo uso de su fuerza, reprimiendo a los hinchas presentes que protestaron pacificamente, mientras preparaba el escenario para el escape del presidente de San Lorenzo. Con escudo policiales recubriendolo, Marcelo Moretti se escapó corriendo de la sede hacia un patrullero, que lo sacó de tierra santa. Fue así como dejó una imagen que quedará para la historia, con un San Lorenzo que se encuentra como rehen de la situación, reinado por el caos e incertidumbre", informó Mundo Azulgrana.

Hasta el momento, está planificado que él y Néstor Ortigoza vayan a Tucumán para acompañar al plantel en la previa del encuentro ante Atlético del próximo lunes 20 de octubre.

Live Blog Post

Las selecciones de Conmebol y Concacaf también se miden

Además del partido de Argentina ante Puerto Rico, se llevarán a cabo los siguientes partidos:

En juego:

  • Japón 0 – 0 Brasil

08:00

  • Corea del Sur vs Paraguay

14:00

  • Rusia vs Bolivia

21:00

  • Colombia vs Canadá

22:00

  • Estados Unidos vs Australia

23:30

  • México vs Ecuador

Uruguay, por su parte, venció a Uzbekistán 2 a 1 ayer lunes 13 de octubre.

Live Blog Post

Más de Eliminatorias UEFA

13:00

  • Estonia vs Moldavia

15:45

  • Letonia vs Inglaterra

  • Andorra vs Serbia

  • Irlanda vs Armenia

  • Turquía vs Georgia

  • Portugal vs Hungría

  • España vs Bulgaria

  • Italia vs Israel

Live Blog Post

Francia en modo Argentina de Jorge Sampaoli

Sin Kylian Mbappé, Francia igualó 2 a 2 con Islandia por las Eliminatorias UEFA.

Los franceses no pudieron sacarle una diferencia sustancial a Ucrania en vistas a la clasificación directa para el Mundial de 2026.

Los islandeses convirtieron un gol sacando del medio.

Live Blog Post

Deportivo Riestra le da vida a River Plate de Marcelo Gallardo

River Plate venía de perder contra Sarmiento en condición de local y si Deportivo Riestra sumaba de a tres, lo pasaba en la tabla anual.

El Malevo comenzó ganando su encuentro ante el vigente campeón Platense, pero el Calamar igualó el encuentro

Así quedaron las 5 principales posiciones en la tabla anual:

  • Rosario Central: 56 puntos
  • Boca: 50 puntos
  • River: 49 puntos
  • Argentinos: 48 puntos
  • Riestra: 48 puntos

En el Torneo Clausura, así están ambas zonas:

Zona A

DyJ - 19 puntos

C. Córdoba - 18 puntos

Estudiantes - 18 puntos

Boca - 17 puntos

Unión - 17 puntos

Barracas - 17 puntos

Tigre - 17 puntos

Huracán - 16 puntos

Argentinos Juniors - 15 puntos

Belgrano - 15 puntos

Racing - 15 puntos

Banfield - 14 puntos

Ind. Rivadavia - 12 puntos

Newells - 11 puntos

Aldosivi - 9 puntos

Zona B

Deportivo Riestra - 24 puntos

Lanús - 23 puntos

Vélez - 22 puntos

Rosario Central - 21 puntos

River - 18 puntos

San Lorenzo - 16 puntos

A. Tucumán - 15 puntos

Sarmiento - 15 puntos

Instituto - 15 puntos

San Martín - 14 puntos

Talleres - 14 puntos

Gimnasia La Plata - 13 puntos

Platense - 11 puntos

Godoy Cruz - 10 puntos

Independiente - 6 puntos

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES