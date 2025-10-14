Algo está podrido: De San Lorenzo de Almagro a Talleres de Córdoba

Live Blog Post

Brasil perdió con Japón

Con la presencia estelar de Vinicus, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti perdió ante el de Hajime Moriyasu.

El encuentro se disputó en el Estadio Ajinomoto de Chofu, Japón.

Los goles para el equipo local los marcaron Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda, diendo vuelta en el segundo tiempo un partido que comenzaron perdiendo 0-2.

Los goles de la Verdeamarela los hicieron Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, ambos en la primera parte.